Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH MTV TRÍ NHÂN VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35/15 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, Tp HCM, Quận 1, Quận 1

Giáo viên tiếng Anh

Lên kế hoạch và giảng dạy tiếng Anh.

Đánh giá và theo dõi tiến độ học viên.

Chuẩn bị tài liệu giảng dạy.

Hỗ trợ học viên trong và ngoài giờ học.

Phát triển chuyên môn giảng dạy.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tiếng Anh hoặc có bằng sư phạm Tiếng Anh.

- Có kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh từ lớp 6 đến lớp 12 ít nhất 2 năm.

- Sử dụng thành thạo các phương pháp giảng dạy hiện đại và sáng tạo.

- Sự nhiệt huyết, sẵn lòng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với học sinh.

- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa.

Tại CÔNG TY TNHH MTV TRÍ NHÂN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi theo quy định của trung tâm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV TRÍ NHÂN VIỆT

