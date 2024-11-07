Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH DR THANH HẰNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH DR THANH HẰNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH DR THANH HẰNG
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY TNHH DR THANH HẰNG

Graphic Design/Illustration/Animation

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH DR THANH HẰNG

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 17 Bàu Bàng, Phường 13, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Bạn Là Sinh Viên Thiết Kế Đồ Họa Tìm Kiếm Một Cơ Hội Thực Hành Thực Tế?
Dr Thanh Hằng là công ty dược mỹ phẩm mong muốn xây dựng thương hiệu Việt uy tín, hiệu quả và tối giản cho làn da người Việt. Tại đây, bạn sẽ có cơ hội học hỏi, trải nghiệm quy trình thiết kế từ ý tưởng đến sản phẩm hoàn chỉnh, và thấy rõ giá trị công việc của mình trong từng hình ảnh, từng sản phẩm. Cụ thể công việc:
Dr Thanh Hằng
Thiết kế hình ảnh thương hiệu online, bao gồm poster, banner, retouch da cho các nền tảng mạng xã hội trong lĩnh vực mỹ phẩm và làm đẹp của công ty.
Sáng tạo các ấn phẩm sử dụng trong các sự kiện quảng bá hình ảnh công ty.
Thực tập quay và chụp sản phẩm và thiết kế nội dung cho quảng cáo trên Facebook và các kênh truyền thông khác.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 2 đến năm 4 các trường Đại học.
Thành thạo các ứng dụng thiết kế đồ họa và chỉnh sửa ảnh cơ bản như Illustrator, Photoshop.
Có kiến thức về bố cục, màu sắc, và biết chụp hình cũng như quay phim, dựng clip ngắn cơ bản trên capcut.
Có khả năng làm việc tại văn phòng ít nhất 4 ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
Mong muốn phát triển bản thân và học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp.
Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH DR THANH HẰNG Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp 2-3 triệu/ tháng + gởi xe
Cơ hội phát triển chuyên môn và kỹ năng, đề xuất ý tưởng sáng tạo và nâng cao kinh nghiệm thực tiễn.
Tham gia vào các hoạt động của Phòng Marketing và thiết kế, góp phần vào các dự án thực tế.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và ổn định, với nhiều cơ hội thăng tiến.
Có khả năng trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Cung cấp xác nhận dấu thực tập và thông tin về quy trình làm việc, hỗ trợ ứng viên trong việc học hỏi và phát triển.
Nhận trợ cấp thực tập theo thời gian làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DR THANH HẰNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DR THANH HẰNG

CÔNG TY TNHH DR THANH HẰNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 17, Bàu Bàng, p.13,Tân Bình, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

