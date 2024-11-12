Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 217 bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online và các kênh truyền thông (website, facebook, youtube...): banner, cover photo, ảnh động flash, infographic, post social...

Thiết kế các ấn phẩm in (tờ rơi, brochure, poster, v.v..)

Thiết kế, quản lý hệ thống nhận dạng thương hiệu của cty

Phối hợp với các nhân viên phòng sales marketing thực hiện các công tác truyền thông, chiến lược kinh doanh của phòng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 3 năm trở lên

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign...

Có thẩm mỹ, giao tiếp tốt

Yêu thích/ đam mê nghệ thuật/ thiết kế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 – 12.000.000 đồng/tháng

Thời gian làm việc: Thứ hai – Thứ sáu (08h00 – 17h30), Thứ bảy (08h00 – 12h00)

Chế độ BHXH, BHYT, ngày phép theo quy định của Nhà nước

Hỗ trợ chi phí giữ xe

Du lịch teambuilding hàng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT

