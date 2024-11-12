Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 217 bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online và các kênh truyền thông (website, facebook, youtube...): banner, cover photo, ảnh động flash, infographic, post social...
Thiết kế các ấn phẩm in (tờ rơi, brochure, poster, v.v..)
Thiết kế, quản lý hệ thống nhận dạng thương hiệu của cty
Phối hợp với các nhân viên phòng sales marketing thực hiện các công tác truyền thông, chiến lược kinh doanh của phòng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 3 năm trở lên
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign...
Có thẩm mỹ, giao tiếp tốt
Yêu thích/ đam mê nghệ thuật/ thiết kế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 – 12.000.000 đồng/tháng
Thời gian làm việc: Thứ hai – Thứ sáu (08h00 – 17h30), Thứ bảy (08h00 – 12h00)
Chế độ BHXH, BHYT, ngày phép theo quy định của Nhà nước
Hỗ trợ chi phí giữ xe
Du lịch teambuilding hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 217 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

