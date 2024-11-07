Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Wonmom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 55 Đường số 1, Khu dân cư Cityland, Phường 7, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Thiết kế hình ảnh sản phẩm Áo dài cho kênh Facebook, TikTok, Google...để phục vụ cho công tác truyền thông marketing và bán hàng của công ty.

Thiết kế hình ảnh cho website, landing page.

Thiết kế các ấn phẩm như Profile, Poster, Brochure, Catalogue, Leaflet, Banner, các mẫu template...

Hỗ trợ xử lý hình ảnh hậu kỳ, có khả năng dựng video ngắn.

Các nhiệm vụ khác dưới sự chỉ đạo của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên. Ưu tiên các ứng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm Thiết kế Digital thời trang Áo dài.

Có gu thẩm mỹ tốt trong lĩnh vực Thời trang, nhạy bén với các xu hướng trên các MXH

Sáng tạo, chủ động trong công việc.

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như AI, Photoshop, Canva,...

Có kỹ năng chụp, chỉnh sửa Ảnh/Video là lợi thế.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Wonmom Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 14tr - 20tr + KPIs hiệu quả công việc,.. ( Thu nhập không giới hạn theo năng lực)

Được đăng ký tham gia nhiều khóa học nâng cao kiến thức chuyên môn và phát triển bản thân

Ký HĐLĐ và đóng BHXH đầy đủ sau thời gian thử việc đạt yêu cầu

Thưởng các ngày Lễ và Tết Âm lịch.

Phúc lợi khác từ công đoàn ( Tiệc tùng, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau,...)

Chế độ du lịch, nghỉ mát ít nhất 1 năm/ lần

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Wonmom

