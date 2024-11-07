Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Lâm Quang Đại làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 130 Lê Văn Khương, P.Thới An, Quận 12

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm đồ họa 2D phục vụ cho các chiến dịch marketing, truyền thông cả online và offline.

Quay dựng video ngắn, chỉnh sửa, biên tập video phục vụ quảng cáo và truyền thông trên các nền tảng số (Facebook, YouTube, TikTok,...).

Tham gia xây dựng ý tưởng, kịch bản cho các video quảng cáo, sản phẩm.

Chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh cho các dự án, sự kiện nội bộ của công ty và Edit video để hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu của quản lý.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công và chỉ đạo của cấp Quản lý.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

Sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm quay, dựng video, chỉnh sửa, thiết kế đồ họa;

Có nền tảng thẩm mỹ tốt;

Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, chuyển tải ý tưởng.

Vui lòng gửi đính kèm Portfolio của các dự án thiết kế, video sản phẩm trước của bạn

Tại Công ty TNHH Lâm Quang Đại Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn 9.000.000 - 12.000.000đ

Được hưởng các phúc lợi theo quy định của công ty và nhà nước

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ của Pháp luật và Công ty

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, hiện đại, chuyên nghiệp.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, hỗ trợ cơm trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lâm Quang Đại

