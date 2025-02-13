Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI A BA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI A BA
Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Mê Linh, Huyện Mê Linh
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 3 - 3 Triệu
Hỗ trợ công việc tuyển dụng.
Hỗ trợ nhập liệu, cập nhật thông tin lên hệ thống.
Hỗ trợ sắp xếp, phân loại CV, hồ sơ.
Hỗ trợ các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực hoặc các ngành nghề liên quan.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI A BA Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm thực tế.
Được hỗ trợ, hướng dẫn bởi đội ngũ chuyên nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty
Được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm thực tế.
Được hỗ trợ, hướng dẫn bởi đội ngũ chuyên nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI A BA
