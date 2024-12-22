Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST
Ngày đăng tuyển: 22/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 10 Miếu Đầm

- P.Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu của các phòng ban.
Quản lý và lưu trữ giấy tờ
Phụ trách mua sắm các tài sản, trang thiết bị và đồ dùng cho Công ty,
Giải quyết các công việc khác theo sự chỉ đạo của BLĐ Công ty.
Lên kế hoạch, tham gia các hoạt động, sự kiện trong Công ty: Sinh nhật, Team building, YEP,....
Lên ý tưởng, cập nhập xu hướng tạo trend để buil kênh truyền thông cho Công ty
Hỗ trợ các phòng ban trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BLĐ Công ty và CBCNV trong việc xử lý các vấn đề về nhân sự,

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang học năm cuối hoặc vừa ra trường các trường ĐH chuyên ngành nhân lực, luật, kinh tế, .... (Open các bạn trái ngành nếu có đam mê HCNS)
Làm full time. Có thể part time nếu vướng lịch trên trường.
Có khả năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng Ms Office tốt (Word, Excel, PowerPoint, Access).
Word, Excel, PowerPoint, Access
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề tốt và chăm chỉ.

Tại CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội lên nhân viên chính thức tại Công ty sau quá trình thực tập, học việc
Cơ chế tăng lương xét đánh giá theo 2 quý 1 lần, một năm có 2 lần cơ hội tăng lương theo cấp trên đánh giá
Có môi trường ổn định, lâu dài, chuyên nghiệp, năng động, phát huy tối đa năng lực của bản thân
Thưởng tháng 13 dựa trên hiệu quả kinh doanh
Môi trường công ty nước ngoài, văn hoá sếp tây. Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước cho nhân sự làm việc từ tháng thứ 6 trở lên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 86 Mễ Trì Hạ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

