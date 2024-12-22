Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 Miếu Đầm - P.Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu của các phòng ban.

Quản lý và lưu trữ giấy tờ

Phụ trách mua sắm các tài sản, trang thiết bị và đồ dùng cho Công ty,

Giải quyết các công việc khác theo sự chỉ đạo của BLĐ Công ty.

Lên kế hoạch, tham gia các hoạt động, sự kiện trong Công ty: Sinh nhật, Team building, YEP,....

Lên ý tưởng, cập nhập xu hướng tạo trend để buil kênh truyền thông cho Công ty

Hỗ trợ các phòng ban trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BLĐ Công ty và CBCNV trong việc xử lý các vấn đề về nhân sự,

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang học năm cuối hoặc vừa ra trường các trường ĐH chuyên ngành nhân lực, luật, kinh tế, .... (Open các bạn trái ngành nếu có đam mê HCNS)

Làm full time. Có thể part time nếu vướng lịch trên trường.

Có khả năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng Ms Office tốt (Word, Excel, PowerPoint, Access).

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề tốt và chăm chỉ.

Tại CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội lên nhân viên chính thức tại Công ty sau quá trình thực tập, học việc

Cơ chế tăng lương xét đánh giá theo 2 quý 1 lần, một năm có 2 lần cơ hội tăng lương theo cấp trên đánh giá

Có môi trường ổn định, lâu dài, chuyên nghiệp, năng động, phát huy tối đa năng lực của bản thân

Thưởng tháng 13 dựa trên hiệu quả kinh doanh

Môi trường công ty nước ngoài, văn hoá sếp tây. Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc

Bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước cho nhân sự làm việc từ tháng thứ 6 trở lên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST

