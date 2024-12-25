Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Xây dựng và TMDV Hoàng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VP24 Tầng 3, Tòa nhà Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Q.Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Mô tả công việc:

Hành Chính - Lễ tân (40%)

- Tiếp nhận, xử lý thư từ, công văn gửi đến công ty và chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết.

- Trực quầy lễ tân và đón tiếp khách đến làm việc tại Công ty.

- Thực hiện công tác giám sát việc vệ sinh, trang trí nơi làm việc của các phòng ban nhằm đảm bảo hình ảnh của doanh nghiệp.

- Thực hiện công tác mua sắm trang thiết bị, CCDC, cấp phát VPP.

- Theo dõi lịch làm việc, chấm công của nhân viên, lưu giữ đơn xin nghỉ của nhân viên.

- Soạn thảo các Văn bản hành chính khi được yêu cầu.

- Lấy vân tay cửa, công, đăng ký thẻ xe, thủ tục với BQLTN.

- Chuẩn bị hậu cần cho các cuộc họp, sự kiện.

Tuyển dụng (30%)

- Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban.

- Đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, liên hệ, setup lịch phỏng vấn.

- Theo dõi hồ sơ nhân sự, soạn thảo HĐTV, HĐLĐ.

Bảo hiểm (20%)

- Theo dõi, cập nhật số liệu tăng giảm BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng. Giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho nhân viên.

Công việc khác (10%)

- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của BGĐ.

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH (ưu tiên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật,..)

- Ưu tiên kinh nghiệm 2 tháng ở vị trí tương đương.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH Xây dựng và TMDV Hoàng Hà Thì Được Hưởng Những Gì

- BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Thưởng Tết dương lịch, Tháng lương 13, các ngày lễ và các chế độ khác

- Lộ trình tăng lương: 01 lần/năm.

-Du lịch, nghỉ mát: 01 lần/năm.

- Môi trường năng động, vui vẻ, nhân văn

- Trợ cấp ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây dựng và TMDV Hoàng Hà

