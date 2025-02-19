Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YUFEI làm việc tại Long An thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YUFEI
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Long An: Khu công nghiệp Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Xây dựng kế hoạch và quản lí quy trình tuyển dụng (tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự )
Quản lý hợp đồng lao động, lương thưởng, phụ cấp, bảo hiểm và đảm bảo các chế độ đãi ngộ cho nhân viên trong công ty
Phối hợp cùng với các phòng ban khác để xây dựng chiến lược hiệu quả
Quản lý các nhà cung cấp lao động của công ty
Xây dựng và đảm bảo thực hiện hệ thống đánh giá KPI và đánh giá năng lực nhân viên
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Dưới 45 tuổi, đã tốt nghiệp từ hệ Cao đẳng trở lên
Tiếng Trung lưu loát, biết đàm phán
Có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực hành chính nhân sự, ưu tiên có kinh nghiệm ở mảng Logistic
Thành thạo tin học văn phòng
Hòa đồng, tư duy nhanh, có tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YUFEI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 30M (Thương lượng cụ thể theo năng lực)
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm, thưởng lễ Tết theo quy định
Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, cơ sở trang thiết bị đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YUFEI
