Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YUFEI làm việc tại Long An thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: Khu công nghiệp Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng kế hoạch và quản lí quy trình tuyển dụng (tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự )

Quản lý hợp đồng lao động, lương thưởng, phụ cấp, bảo hiểm và đảm bảo các chế độ đãi ngộ cho nhân viên trong công ty

Phối hợp cùng với các phòng ban khác để xây dựng chiến lược hiệu quả

Quản lý các nhà cung cấp lao động của công ty

Xây dựng và đảm bảo thực hiện hệ thống đánh giá KPI và đánh giá năng lực nhân viên

Yêu Cầu Công Việc

Dưới 45 tuổi, đã tốt nghiệp từ hệ Cao đẳng trở lên

Tiếng Trung lưu loát, biết đàm phán

Có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực hành chính nhân sự, ưu tiên có kinh nghiệm ở mảng Logistic

Thành thạo tin học văn phòng

Hòa đồng, tư duy nhanh, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YUFEI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 30M (Thương lượng cụ thể theo năng lực)

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm, thưởng lễ Tết theo quy định

Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, cơ sở trang thiết bị đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YUFEI

