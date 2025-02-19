Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YUFEI làm việc tại Long An thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YUFEI làm việc tại Long An thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YUFEI
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YUFEI

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YUFEI

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An: Khu công nghiệp Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng kế hoạch và quản lí quy trình tuyển dụng (tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự )
Quản lý hợp đồng lao động, lương thưởng, phụ cấp, bảo hiểm và đảm bảo các chế độ đãi ngộ cho nhân viên trong công ty
Phối hợp cùng với các phòng ban khác để xây dựng chiến lược hiệu quả
Quản lý các nhà cung cấp lao động của công ty
Xây dựng và đảm bảo thực hiện hệ thống đánh giá KPI và đánh giá năng lực nhân viên

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Dưới 45 tuổi, đã tốt nghiệp từ hệ Cao đẳng trở lên
Tiếng Trung lưu loát, biết đàm phán
Có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực hành chính nhân sự, ưu tiên có kinh nghiệm ở mảng Logistic
Thành thạo tin học văn phòng
Hòa đồng, tư duy nhanh, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YUFEI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 30M (Thương lượng cụ thể theo năng lực)
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm, thưởng lễ Tết theo quy định
Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, cơ sở trang thiết bị đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YUFEI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YUFEI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YUFEI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 15A Nguyễn An, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

