Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SMART ROAD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 20, đường số 20, phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Đăng tin tuyển dụng nhân sự, lên lịch hẹn phỏng vấn ứng viên.

Chấm công gửi cho phòng Kế toán

Mua đồ cúng những dịp đặc biệt

Kiểm tra, quản lý thu chi quỹ

Quản lý văn phòng, làm các văn bản nội bộ khác.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Không yêu cầu kinh nghiệm. Sẽ được hướng dẫn

+ Chăm chỉ, trung thực, siêng năng

+ Yêu cầu làm việc toàn thời gian từ T2-T6

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART ROAD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương TTS: 4.000.000 - 5.000.000 (thực tập 2 tháng)

Hỗ trợ dấu mộc đối với các bạn cần làm báo cáo thực tập

Được hưởng những quyền lợi như BHXH, team building sau khi ký kết hợp đồng lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART ROAD

