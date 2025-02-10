Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SMART ROAD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SMART ROAD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SMART ROAD
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SMART ROAD

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART ROAD

Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 20, đường số 20, phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Đăng tin tuyển dụng nhân sự, lên lịch hẹn phỏng vấn ứng viên.
Chấm công gửi cho phòng Kế toán
Mua đồ cúng những dịp đặc biệt
Kiểm tra, quản lý thu chi quỹ
Quản lý văn phòng, làm các văn bản nội bộ khác.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Không yêu cầu kinh nghiệm. Sẽ được hướng dẫn
+ Chăm chỉ, trung thực, siêng năng
+ Yêu cầu làm việc toàn thời gian từ T2-T6

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART ROAD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương TTS: 4.000.000 - 5.000.000 (thực tập 2 tháng)
Hỗ trợ dấu mộc đối với các bạn cần làm báo cáo thực tập
Được hưởng những quyền lợi như BHXH, team building sau khi ký kết hợp đồng lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART ROAD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SMART ROAD

CÔNG TY CỔ PHẦN SMART ROAD

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 20, đường số 20, KP2, P. An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

