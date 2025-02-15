Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 39A Lê Hồng Phong, TP Vinh

Hành chính nhân sự

1. Hành chính

Thực hiện công tác văn thư - thông tin liên lạc

Phối hợp Ban Nội vụ thực hiện thủ tục pháp lý, giao dịch hành chính

Giám sát & báo cáo tuân thủ của chi nhánh (vệ sinh, cảnh quan, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ)

Chuẩn bị hậu cần, trang thiết bị cho các cuộc họp, buổi làm việc, sự kiện nội bộ

Quản lý (bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa) máy, thiết bị

Quản lý & cấp phát trang thiết bị làm việc cho nhân viên

Quản lý nhà công vụ chi nhánh, cơ sở vật chất văn phòng làm việc

Quản lý & cấp phát văn phòng phẩm, tiện ích in ấn

Quản lý & cung cấp tiện ích ăn uống/ sinh hoạt hỗ trợ nhân viên

Quản lý tạp vụ (giặt là, vệ sinh, cảnh quan, bảo vệ)

Phối hợp Ban Nội vụ bố trí đi lại, chỗ ở phục vụ công tác

Hỗ trợ công tác nhân sự khác theo yêu cầu

2. Nhân sự

Tham gia cùng Ban Nội vụ lập kế hoạch & tuyển dụng nhân sự, giám sát thử việc tại chi nhánh

Tham gia xây dựng, phổ biến chính sách nhân sự tại chi nhánh

Phối hợp làm thủ tục tiếp nhận, quản lý lao động & thông tin lao động

Quản lý & báo cáo chấm công

Phối hợp xử lý thủ tục chi trả thu nhập, phúc lợi (cung cấp dữ liệu tính lương, theo dõi thanh toán & tham gia xử lý khiếu nại về thu nhập, đãi ngộ)

Giám sát, đôn đốc, báo cáo hoàn thành công việc

Giám sát tuân thủ (tác phong, tiêu chuẩn nhân viên, thực hiện nội quy, quy chế, an toàn lao động, ... ) & phối hợp xử lý vi phạm tại chi nhánh

Giám sát & phối hợp, xử lý vướng mắc, gắn kết lao động

Phối hợp thực hiện khen thưởng- kỷ luật lao động

Phối hợp tổ chức & tham gia đánh giá nhân sự

Phối hợp tổ chức, giám sát, báo cáo đào tạo, thực hiện đào tạo hội nhập

Phối hợp tổ chức sự kiện, truyền thông nội bộ

Tham gia dự án, hỗ trợ công việc các Ban, Bộ phận khác và Công ty

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở công tác hành chính, tuyển dụng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty trong lĩnh vực làm đẹp, thẩm mỹ viện/ spa, thương mại

Nhanh nhẹn, tác phong chuyên nghiệp, giao tiếp tốt

Kỹ năng xử lý tình huống, tổ chức công việc có hiệu quả

Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn gồm: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng hiệu quả công việc

- Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả kinh doanh

- Nghỉ phép năm và BHXH theo đúng luật lao động

- Tham gia các hoạt động nội bộ, team buiding định kỳ của công ty

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng, cơ sở vật chất đầy đủ, máy massage cho nhân viên,...

