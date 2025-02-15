Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC

Hành chính nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: 39A Lê Hồng Phong, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hành chính
Thực hiện công tác văn thư - thông tin liên lạc
Phối hợp Ban Nội vụ thực hiện thủ tục pháp lý, giao dịch hành chính
Giám sát & báo cáo tuân thủ của chi nhánh (vệ sinh, cảnh quan, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ)
Chuẩn bị hậu cần, trang thiết bị cho các cuộc họp, buổi làm việc, sự kiện nội bộ
Quản lý (bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa) máy, thiết bị
Quản lý & cấp phát trang thiết bị làm việc cho nhân viên
Quản lý nhà công vụ chi nhánh, cơ sở vật chất văn phòng làm việc
Quản lý & cấp phát văn phòng phẩm, tiện ích in ấn
Quản lý & cung cấp tiện ích ăn uống/ sinh hoạt hỗ trợ nhân viên
Quản lý tạp vụ (giặt là, vệ sinh, cảnh quan, bảo vệ)
Phối hợp Ban Nội vụ bố trí đi lại, chỗ ở phục vụ công tác
Hỗ trợ công tác nhân sự khác theo yêu cầu
2. Nhân sự
Tham gia cùng Ban Nội vụ lập kế hoạch & tuyển dụng nhân sự, giám sát thử việc tại chi nhánh
Tham gia xây dựng, phổ biến chính sách nhân sự tại chi nhánh
Phối hợp làm thủ tục tiếp nhận, quản lý lao động & thông tin lao động
Quản lý & báo cáo chấm công
Phối hợp xử lý thủ tục chi trả thu nhập, phúc lợi (cung cấp dữ liệu tính lương, theo dõi thanh toán & tham gia xử lý khiếu nại về thu nhập, đãi ngộ)
Giám sát, đôn đốc, báo cáo hoàn thành công việc
Giám sát tuân thủ (tác phong, tiêu chuẩn nhân viên, thực hiện nội quy, quy chế, an toàn lao động, ... ) & phối hợp xử lý vi phạm tại chi nhánh
Giám sát & phối hợp, xử lý vướng mắc, gắn kết lao động
Phối hợp thực hiện khen thưởng- kỷ luật lao động
Phối hợp tổ chức & tham gia đánh giá nhân sự
Phối hợp tổ chức, giám sát, báo cáo đào tạo, thực hiện đào tạo hội nhập
Phối hợp tổ chức sự kiện, truyền thông nội bộ
Tham gia dự án, hỗ trợ công việc các Ban, Bộ phận khác và Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở công tác hành chính, tuyển dụng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty trong lĩnh vực làm đẹp, thẩm mỹ viện/ spa, thương mại
Nhanh nhẹn, tác phong chuyên nghiệp, giao tiếp tốt
Kỹ năng xử lý tình huống, tổ chức công việc có hiệu quả

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn gồm: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng hiệu quả công việc
- Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả kinh doanh
- Nghỉ phép năm và BHXH theo đúng luật lao động
- Tham gia các hoạt động nội bộ, team buiding định kỳ của công ty
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng, cơ sở vật chất đầy đủ, máy massage cho nhân viên,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 39A, Lê Hồng Phong, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

