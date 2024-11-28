Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B06 - L16 Khu An Vượng Villa, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát việc chấp hành Nội quy, quy chế và các quy định của Công ty

Tuyển dụng các vị trí được giao

Đào tạo hội nhập văn hóa nội quy mới cho nhân sự mới

Tham mưu, đề xuất cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Hành chính

Nhân sự: cơ cấu tổ chức, cải tiến hệ thống Quản trị nhân sự, xây dựng chính sách quản lý và phát triển nguồn nhân lực phù hợp, hiệu quả.

Xây dựng, cập nhật, chuẩn hóa các chính sách, quy trình, quy định liên quan đến quản trị nguồn nhân lực của Công ty: tuyển dụng, đào tạo, lương, thưởng, phúc lợi.

Tính lương cho các bộ phận, kê khai BHXH trên phần mềm và giải quyết các thủ tục BHXH

Các công việc hành chính: Mua sắm đồ cúng, VPP, tổ chức liên hoan

Lập ngân sách cho công tác quản lý nhân sự

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 1990-1999, tốt nghiệp ĐH, CĐ ngành kế toán, nhân sự, tài chính

Có laptop cá nhân

Có từ 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực TMĐT

Mạnh tuyển dụng, đào tạo hoặc Văn hóa doanh nghiệp và xây cơ chế

Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết trong công việc

Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, ...)

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12-15tr+Thưởng

Được đóng BHXH và các chế độ khác theo quy định của công ty: lễ tết, du lịch hàng năm, liên hoan tuần/tháng,...

Làm việc trong môi trường 9x, gen Z thân thiện, có điều kiện phát triển lên vị trí cao

Có cơ hội nâng cao kỹ năng chuyên môn và mở rộng mối quan hệ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND

