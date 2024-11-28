Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND
- Hà Nội: B06
- L16 Khu An Vượng Villa, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Giám sát việc chấp hành Nội quy, quy chế và các quy định của Công ty
Tuyển dụng các vị trí được giao
Đào tạo hội nhập văn hóa nội quy mới cho nhân sự mới
Tham mưu, đề xuất cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Hành chính
Nhân sự: cơ cấu tổ chức, cải tiến hệ thống Quản trị nhân sự, xây dựng chính sách quản lý và phát triển nguồn nhân lực phù hợp, hiệu quả.
Xây dựng, cập nhật, chuẩn hóa các chính sách, quy trình, quy định liên quan đến quản trị nguồn nhân lực của Công ty: tuyển dụng, đào tạo, lương, thưởng, phúc lợi.
Tính lương cho các bộ phận, kê khai BHXH trên phần mềm và giải quyết các thủ tục BHXH
Các công việc hành chính: Mua sắm đồ cúng, VPP, tổ chức liên hoan
Lập ngân sách cho công tác quản lý nhân sự
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân
Có từ 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực TMĐT
Mạnh tuyển dụng, đào tạo hoặc Văn hóa doanh nghiệp và xây cơ chế
Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, ...)
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH và các chế độ khác theo quy định của công ty: lễ tết, du lịch hàng năm, liên hoan tuần/tháng,...
Làm việc trong môi trường 9x, gen Z thân thiện, có điều kiện phát triển lên vị trí cao
Có cơ hội nâng cao kỹ năng chuyên môn và mở rộng mối quan hệ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI