Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international
- Hà Nội: Số 32 ngách 376/12 Đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Hành chính:
- Thực hiện công tác giám sát việc vệ sinh, trang trí nơi làm việc của các phòng ban nhằm đảm bảo hình ảnh của doanh nghiệp.
- Giám sát nội quy, tài sản, CCDC, VPP
- Thanh toán các khoản chi phí văn phòng
-Quản lý KTX, lớp học của học viên
Nhân sự:
- Thực hiện tuyển dụng theo sự phân công của Ban Giám Đốc
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực nhân sự toàn công ty
- Tổ chức, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho CBNV của chi nhánh
- Đề xuất với cấp trên về việc tuyển dụng, sa thải, khen thưởng, kỷ luật của các phòng/ban tại Công ty
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm từ 02 năm – 03 năm ở vị trí tương đương.
- Có kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề.
- Giao tiếp khéo léo.
Tại Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 8h/ngày: Từ 8:00 - 17:00, thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Nghỉ Lễ, phép theo Quy định Công ty và Luật Lao động
Được đóng BHXH đầy đủ, thưởng lương tháng 13
Tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm,team building theo định kỳ Công ty
Môi trường trẻ trung, thoải mái, hoà đồng. Được tham gia các buổi đào tạo nâng cao trình độ chuyển môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
