Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 32 ngách 376/12 Đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp

Hành chính:

- Thực hiện công tác giám sát việc vệ sinh, trang trí nơi làm việc của các phòng ban nhằm đảm bảo hình ảnh của doanh nghiệp.

- Giám sát nội quy, tài sản, CCDC, VPP

- Thanh toán các khoản chi phí văn phòng

-Quản lý KTX, lớp học của học viên

Nhân sự:

- Thực hiện tuyển dụng theo sự phân công của Ban Giám Đốc

- Xử lý các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực nhân sự toàn công ty

- Tổ chức, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho CBNV của chi nhánh

- Đề xuất với cấp trên về việc tuyển dụng, sa thải, khen thưởng, kỷ luật của các phòng/ban tại Công ty

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Quản trị nhân lực, kinh tế, quan hệ lao động, luật.

- Kinh nghiệm từ 02 năm – 03 năm ở vị trí tương đương.

- Có kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề.

- Giao tiếp khéo léo.

Quyền Lợi

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

Thời gian làm việc: 8h/ngày: Từ 8:00 - 17:00, thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Nghỉ Lễ, phép theo Quy định Công ty và Luật Lao động

Được đóng BHXH đầy đủ, thưởng lương tháng 13

Tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm,team building theo định kỳ Công ty

Môi trường trẻ trung, thoải mái, hoà đồng. Được tham gia các buổi đào tạo nâng cao trình độ chuyển môn

Cách Thức Ứng Tuyển

