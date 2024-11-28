Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 32 ngách 376/12 Đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hành chính:
- Thực hiện công tác giám sát việc vệ sinh, trang trí nơi làm việc của các phòng ban nhằm đảm bảo hình ảnh của doanh nghiệp.
- Giám sát nội quy, tài sản, CCDC, VPP
- Thanh toán các khoản chi phí văn phòng
-Quản lý KTX, lớp học của học viên
Nhân sự:
- Thực hiện tuyển dụng theo sự phân công của Ban Giám Đốc
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực nhân sự toàn công ty
- Tổ chức, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho CBNV của chi nhánh
- Đề xuất với cấp trên về việc tuyển dụng, sa thải, khen thưởng, kỷ luật của các phòng/ban tại Công ty
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Quản trị nhân lực, kinh tế, quan hệ lao động, luật.
- Kinh nghiệm từ 02 năm – 03 năm ở vị trí tương đương.
- Có kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề.
- Giao tiếp khéo léo.

Tại Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.
Thời gian làm việc: 8h/ngày: Từ 8:00 - 17:00, thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Nghỉ Lễ, phép theo Quy định Công ty và Luật Lao động
Được đóng BHXH đầy đủ, thưởng lương tháng 13
Tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm,team building theo định kỳ Công ty
Môi trường trẻ trung, thoải mái, hoà đồng. Được tham gia các buổi đào tạo nâng cao trình độ chuyển môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường Bưởi - Ba Đình - HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

