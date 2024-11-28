Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Ngõ 56 Phương Canh Xuân Phương, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Thực hiện lập hồ sơ thanh toán theo từng giai đoạn, Chuyển hồ sơ cho bộ phận kế toán để làm bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, thanh toán hoàn công, quyết toán công trình.
Làm công văn đề nghị tạm ứng gửi chủ đầu tư
Triển khai hồ sơ pháp lý (bao gồm: hồ sơ công ty, biện pháp thi công, tiến độ thi công, ...) để chuyển chủ đầu tư phê duyệt
Triển khai vẽ shopdrawing (Shop về lát sàn gỗ đơn giản cũng không quá phức tạp như xây dựng)
Tiến hành làm hồ sơ thanh toán các giai đoạn và làm hồ sơ quyết toán
Có hồ sơ quyết toán chuyển hồ sơ cho kế toán làm bảo lãnh bảo hành=> Kết thúc dự án

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tin học văn phòng: Mail, Word, Excel, AutoCad
Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng văn phòng: soạn thảo văn bản, sắp xếp phân loại hồ sơ.
Trung thực, nhanh nhẹn trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm hồ sơ cho công trình xây dựng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng % doanh thu tiền về khi kết thúc dự án
Lương khởi điểm: 10 - 12 tr/ 25 ngày công/ tháng. Thanh toán vào ngày 10 hàng tháng (cam kết không nợ lương).
Tính công đi công tác 130% cho các ngày phải đi công tác tại dự án ngoài Hà Nội
Ăn trưa tại công ty.
Chính sách BHXH, phúc lợi: sinh nhật, lễ tết, hiếu hỉ, ốm đau, ...
Được định hướng, đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, khả năng thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ 56 Phương Canh,Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

