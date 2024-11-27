Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tổng hợp các báo cáo của các bộ phận sau đó ghi chép, trình ký,quản lý nhật ký thi công

Làm các báo cáo nhân sự, báo cáo công việc hàng ngày gửi cho BCH, BQL, TVGS

Quản lý, lưu trữ các hợp đồng giao khoán nhà thầu phụ, các giấy tờ lên quan đến văn bản, công văn của chủ đầu tư và của công ty tại công trường

Lập kế hoạch và tổ chức thu chi nội bộ, tập hợp chứng từ tại công trường, báo cáo thu chi nội bộ

Lập hồ sơ theo dõi, quản lý các tài sản và thiết bị văn phòng

Kết hợp với bộ phận an toàn, nhân sự tại công ty để lập hồ sơ nhân sự, theo dõi quá trình luân chuyển nhân sự tại công trường báo cáo cho BCH và VP công ty

Làm bảng chấm công, các chế độ cho nhân viên tại công trường.

Quản lý lưu trữ các hồ sơ chất lượng, hồ sơ khối lượng, hồ sơ pháp lý và các loại hồ sơ khác sau khi được bàn giao và bàn giao lại cho các bên liên quan

Các công việc hành chính, văn thư khác