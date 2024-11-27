Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số nhà 132 phố Sài Đồng

- Phường Sài Đồng

- Quận Long Biên

- Hà Nội., Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tổng hợp các báo cáo của các bộ phận sau đó ghi chép, trình ký,quản lý nhật ký thi công
Làm các báo cáo nhân sự, báo cáo công việc hàng ngày gửi cho BCH, BQL, TVGS
Quản lý, lưu trữ các hợp đồng giao khoán nhà thầu phụ, các giấy tờ lên quan đến văn bản, công văn của chủ đầu tư và của công ty tại công trường
Lập kế hoạch và tổ chức thu chi nội bộ, tập hợp chứng từ tại công trường, báo cáo thu chi nội bộ
Lập hồ sơ theo dõi, quản lý các tài sản và thiết bị văn phòng
Kết hợp với bộ phận an toàn, nhân sự tại công ty để lập hồ sơ nhân sự, theo dõi quá trình luân chuyển nhân sự tại công trường báo cáo cho BCH và VP công ty
Làm bảng chấm công, các chế độ cho nhân viên tại công trường.
Quản lý lưu trữ các hồ sơ chất lượng, hồ sơ khối lượng, hồ sơ pháp lý và các loại hồ sơ khác sau khi được bàn giao và bàn giao lại cho các bên liên quan
Các công việc hành chính, văn thư khác

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp hàng hóa khoa học, gọn gàng
Cẩn thận, tỉ mỉ, ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 1 năm trở lên.
Sử dụng thành thạo máy tính, phần mềm Word, Excel. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành Kế toán

Tại Công Ty Cổ Phần T.T.S.C Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10.000.000đ – 12.000.000đ (Thỏa thuận theo năng lực)
- Sắp xếp chỗ ở với ứng viên ngoại tỉnh
- Đầy đủ các chế độ theo Luật: BHXH ngay sau thử việc, 12 ngày phép năm. Các chế độ Phúc lợi: công đoàn, ma chay, hiếu hỉ, sinh nhật. Đào tạo nâng cao năng lực, thăng tiến nội bộ, ...
- Thưởng hiệu quả kinh doanh, Thưởng cuối năm, các ngày lễ Tết, Thưởng % theo lợi nhuận công trình.
- Các chương trình của Công ty: Du lịch hàng năm, Câu lạc bộ ‘happy run” hàng tháng, Ăn tối cùng Ban lãnh đạo,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 132 phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

