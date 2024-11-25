Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH RSL GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Hành chính tổng hợp

Lên kế hoạch xây kênh cùng Chủ tịch (TGĐ) trên các kênh Tiktok và Facebook;

Triển khai xây kênh Tiktok dựa trên các câu chuyện, công việc đặc biệt trong đời sống của Chủ tịch;

Triển khai lên content, hình ảnh cho kênh Facebook của TGĐ;

Nghiên cứu các kênh nổi bật có tính chất/content tương tự;

Đi cùng & hỗ trợ Chủ tịch trong việc quay source Daily và chụp hình tại nhà, tại công ty, tại các điểm gặp gỡ đối tác;

Tối ưu kịch bản video, đốc thúc Chủ tịch trong tiến độ quay source, bóc tách source, thu voice (đặc biệt quan trọng) đảm bảo tiến độ xây kênh không bị ảnh hưởng;

Dựng video tiktok hoàn chỉnh (ưu tiên ứng viên biết làm dạng Daily);

Chỉnh sửa hình ảnh cho Chủ tịch trước khi air các kênh;

Phối hợp cùng Trợ lý Chủ tịch kiểm soát kênh, đăng tải video theo lịch, theo dõi kênh và đưa ra đề xuất hoặc giải pháp kịp thời.

Yêu Cầu Công Việc

Đã từng làm về trợ lý XÂY THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

Đặc biệt ưu tiên năng nổ hoạt bát, có cá tính, có sự hiểu biết về tiktok và xây nhân hiệu;

Không ngại va chạm, không lại lăn xả đi lại, hoạt ngôn;

Có khả năng lên idea, kịch bản, quay dựng cơ bản;

Ưu tiên ứng viên chịu học hỏi, mong muốn có lộ trình phát triển tốt.

Tại CÔNG TY TNHH RSL GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 12 - 15tr (Thỏa thuận theo năng lực) - Có thể làm Freelander

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN);

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, sinh nhật, nghỉ Lễ Tết..);

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

Lương tháng thứ 13 + thưởng nóng từ ban giám đốc;

Thưởng nóng hoàn thành tốt công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RSL GROUP

