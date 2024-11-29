Tuyển Hành chính tổng hợp Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà CT5, Số 119 đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc

- Tìm và phân loại, sắp xếp hồ sơ khách hàng (bản cứng) trong kho lưu trữ;

- Scan hồ sơ và lưu trữ (file mềm);

- Đối chiếu và rà soát dữ liệu hồ sơ khách hàng (bản cứng) với dữ liệu nhập trên hệ thống. Chỉnh sửa và bổ sung dữ liệu trên hệ thống nếu chưa đủ thông tin.

- Làm việc thời vụ trong vòng 1 tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

- Sinh viên/ Người đi làm có khả năng đi làm fulltime hoặc mới tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chú ý tới tiểu tiết.

- Nhanh nhẹn, cầu thị và có khả năng học nhanh

- Thành thạo MS Office

- Có yêu cầu về năng suất tối thiểu ngày và có thưởng vượt năng suất

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng

- Lương 200k/ngày (Làm 24 công/tháng-nghỉ chiều T7 và CN) + KPI 100K/tháng

- Chỉ làm việc giờ hành chính

- Hỗ trợ gửi xe

- Được cung cấp máy tính và đào tạo đầy đủ về nghiệp vụ trước khi làm việc chính thức

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

- Cơ hội làm việc tại các vị trí khác sau khi kết thúc hợp đồng thời vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

