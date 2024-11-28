Tuyển Hành chính tổng hợp Ney Design làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ney Design
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Ney Design

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Ney Design

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch, trực tiếp quay - dựng các video sản phẩm, video truyền thông, video quảng cáo, video quảng bá doanh nghiệp,...
Chụp ảnh, thiết kế đồ họa và các công việc liên quan khi cần.
Hỗ trợ sản xuất content và quản lý, phát triển các kênh marketing của công ty (Website, Facebook, Instagram, Tiktok, Shopee,..) theo phân công cụ thể của Team.
Quản lý dữ liệu hình ảnh, video của công ty trên các kênh media: Facebook, Website, Tiktok,...
Nghiên cứu và đề xuất các loại nội dung, concept mới nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh thương hiệu.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty (marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng,...) để gia tăng nhận diện thương hiệu và thực hiện các hoạt động marketing được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Về chuyên môn:
Có thể làm full-time.
Thành thạo photophone, máy ảnh fujifilm là một lợi thế.
Có thẩm mỹ tốt, có kỹ năng chụp ảnh sản phẩm và quay video đơn giản.
Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh/video (Photoshop, Premiere...)
Sử dụng thành thạo các công cụ đồ họa căn bản.
Có khả năng viết content là một lợi thế.
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương của ngành thời trang là một lợi thế.
2. Về quy cách làm việc:
Năng động, không ngại di chuyển.
Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, tuân thủ deadline (quan trọng).
Có tinh thần học hỏi biết tiếp thu ý kiến.
Có gu thẩm mỹ, am hiểu về thời trang.
Khả năng làm việc nhóm cũng như độc lập.

Tại Ney Design Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ney Design

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ney Design

Ney Design

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

