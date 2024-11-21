Tuyển Biên phiên dịch Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 11, tòa nhà Detech 2 Tower, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận
Biên dịch tài liệu cho dự án Nhật – Việt, Việt – Nhật
Phiên dịch (dịch nói) cho dự án, giúp khách hàng và đội dự án có thể giao tiếp, làm việc hiệu quả với nhau.
Phiên dịch các cuộc họp theo yêu cầu của cấp trên.
Tham gia các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Nhật N2 trở lên
Có kinh nghiệm IT comtor
Có năng lực hiểu nghiệp vụ, viết tài liệu đặc tả màn hình, hỗ trợ quản lý dự án là điểm cộng
Từng sống và làm việc tại Nhật là lợi thế
Giao tiếp tốt, năng động, nhanh nhẹn
Có kinh nghiệm IT comtor
Có năng lực hiểu nghiệp vụ, viết tài liệu đặc tả màn hình, hỗ trợ quản lý dự án là điểm cộng
Từng sống và làm việc tại Nhật là lợi thế
Giao tiếp tốt, năng động, nhanh nhẹn
Tại Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 (Trưa nghỉ 1,5 giờ) thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Mức lương: Thỏa thuận
Môi trường Open & Flat luôn mong muốn tạo mọi điều kiện, sân chơi riêng cho nhân viên để có thể phát huy năng lực
Thưởng tháng lương 13, thưởng theo dự án, thưởng nóng, thưởng nhân viên xuất sắc...
Xét điều chỉnh lương 2 lần/năm
Thưởng thâm niên
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động
Du lịch 1 lần/năm, Teambuilding 1 lần/năm, Khám sức khỏe 1 lần/năm
Quà sinh nhật cá nhân, quà sinh nhật công ty, quà lễ tết, lì xì đầu năm....
Gói trợ cấp thai sản cho nhân viên nữ sinh con, ngày nghỉ phép có lương cho nhân viên nam có vợ sinh con
Hỗ trợ chi phí thi khi đạt các chứng chỉ chuyên môn
Đào tạo tiếng Nhật miễn phí tại công ty
Hỗ trợ chi phí hoặc được cử đi tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn....
Tham gia các buổi hội thảo nâng cao năng lực
Tham gia các phong trào của công ty và các CLB thể thao, Game, Yoga......
Mức lương: Thỏa thuận
Môi trường Open & Flat luôn mong muốn tạo mọi điều kiện, sân chơi riêng cho nhân viên để có thể phát huy năng lực
Thưởng tháng lương 13, thưởng theo dự án, thưởng nóng, thưởng nhân viên xuất sắc...
Xét điều chỉnh lương 2 lần/năm
Thưởng thâm niên
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động
Du lịch 1 lần/năm, Teambuilding 1 lần/năm, Khám sức khỏe 1 lần/năm
Quà sinh nhật cá nhân, quà sinh nhật công ty, quà lễ tết, lì xì đầu năm....
Gói trợ cấp thai sản cho nhân viên nữ sinh con, ngày nghỉ phép có lương cho nhân viên nam có vợ sinh con
Hỗ trợ chi phí thi khi đạt các chứng chỉ chuyên môn
Đào tạo tiếng Nhật miễn phí tại công ty
Hỗ trợ chi phí hoặc được cử đi tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn....
Tham gia các buổi hội thảo nâng cao năng lực
Tham gia các phong trào của công ty và các CLB thể thao, Game, Yoga......
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI