Tuyển Biên phiên dịch Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, tòa nhà Detech 2 Tower, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên dịch tài liệu cho dự án Nhật – Việt, Việt – Nhật

Phiên dịch (dịch nói) cho dự án, giúp khách hàng và đội dự án có thể giao tiếp, làm việc hiệu quả với nhau.

Phiên dịch các cuộc họp theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật N2 trở lên

Có kinh nghiệm IT comtor

Có năng lực hiểu nghiệp vụ, viết tài liệu đặc tả màn hình, hỗ trợ quản lý dự án là điểm cộng

Từng sống và làm việc tại Nhật là lợi thế

Giao tiếp tốt, năng động, nhanh nhẹn

Tại Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 (Trưa nghỉ 1,5 giờ) thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Mức lương: Thỏa thuận

Môi trường Open & Flat luôn mong muốn tạo mọi điều kiện, sân chơi riêng cho nhân viên để có thể phát huy năng lực

Thưởng tháng lương 13, thưởng theo dự án, thưởng nóng, thưởng nhân viên xuất sắc...

Xét điều chỉnh lương 2 lần/năm

Thưởng thâm niên

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động

Du lịch 1 lần/năm, Teambuilding 1 lần/năm, Khám sức khỏe 1 lần/năm

Quà sinh nhật cá nhân, quà sinh nhật công ty, quà lễ tết, lì xì đầu năm....

Gói trợ cấp thai sản cho nhân viên nữ sinh con, ngày nghỉ phép có lương cho nhân viên nam có vợ sinh con

Hỗ trợ chi phí thi khi đạt các chứng chỉ chuyên môn

Đào tạo tiếng Nhật miễn phí tại công ty

Hỗ trợ chi phí hoặc được cử đi tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn....

Tham gia các buổi hội thảo nâng cao năng lực

Tham gia các phong trào của công ty và các CLB thể thao, Game, Yoga......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin