Tuyển IT Helpdesk/IT support Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 132 Triệu

Tuyển IT Helpdesk/IT support Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 132 Triệu

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

IT Helpdesk/IT support

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk/IT support Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Mức lương
10 - 132 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nhà Kho 2, Lô KB2, Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Củ Chi

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương 10 - 132 Triệu

Hỗ trợ user xử lý các sự cố liên quan đến Internet, máy in, PDA... hàng ngày
Hỗ trợ user kiểm tra và xử lý các lỗi về ứng dụng, phần mềm hay dịch vụ IT
Cài đặt Windows cho Laptop PC, cài đặt OS cho PDA, Tablet.
Kiểm tra tình trạng của Laptop,PC, PDA khi có hư hỏng, làm việc với vendor bảo hành sửa chữa thiết bị
Hỗ trợ cấp phát / thu hồi các thiết bị IT cho end user .
Hỗ trợ công việc kiểm kê các tài sản IT.
Hỗ trợ kiểm tra các thiết bị mạng,systems khi có sự cố ( Camera,Switch , UPS , NVR ...)

Với Mức Lương 10 - 132 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin.
Có kiến thức nền tảng về phần cứng, phần mềm, hệ điều hành Windows, các thiết bị cầm tay(PDA, Tablet).
Có kiến thức cơ bản về mạng LAN, TCP/IP,Wireless.
Kỹ năng phân tích và xử lý sự cố .
Ưu tiên ứng viên đã làm trong môi trường Warehouse / Sorting Center.

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng nhận 100% lương
Thưởng lễ, Lương tháng 13, Quà sinh nhật,...vvv
Được tham gia BHXH đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12A Núi Thành, Phường 13

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-it-helpdesk-thu-nhap-10-132-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job253602
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Xem nhiều hơn right
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 35 Triệu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh 7 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm ESRI Vietnam
Tuyển IT Helpdesk/IT support ESRI Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ESRI Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển IT Helpdesk/IT support Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANMIR
Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY TNHH HANMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HANMIR
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dezan Shira & Cộng Sự Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk/IT support Dezan Shira & Cộng Sự Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Dezan Shira & Cộng Sự Việt Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển IT Helpdesk/IT support Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 05/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Tuyển IT Helpdesk/IT support Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Hạn nộp: 17/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MB Ageas Life Insurance Company Limited
Tuyển IT Helpdesk/IT support MB Ageas Life Insurance Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
MB Ageas Life Insurance Company Limited
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YIC ONE
Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY TNHH YIC ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH YIC ONE
Hạn nộp: 28/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Abbott
Tuyển IT Helpdesk/IT support Abbott làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Abbott
Hạn nộp: 28/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển IT Helpdesk/IT support Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 04/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm ESRI Vietnam
Tuyển IT Helpdesk/IT support ESRI Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ESRI Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển IT Helpdesk/IT support Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANMIR
Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY TNHH HANMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HANMIR
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dezan Shira & Cộng Sự Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk/IT support Dezan Shira & Cộng Sự Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Dezan Shira & Cộng Sự Việt Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển IT Helpdesk/IT support Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 05/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Tuyển IT Helpdesk/IT support Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Hạn nộp: 17/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MB Ageas Life Insurance Company Limited
Tuyển IT Helpdesk/IT support MB Ageas Life Insurance Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
MB Ageas Life Insurance Company Limited
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YIC ONE
Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY TNHH YIC ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH YIC ONE
Hạn nộp: 28/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Abbott
Tuyển IT Helpdesk/IT support Abbott làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Abbott
Hạn nộp: 28/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển IT Helpdesk/IT support Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 04/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển IT Helpdesk/IT support Emers Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Emers Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Tập Đoàn Novaon làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Novaon
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Navigos Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD Navigos Group
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Công Ty TNHH Nha Khoa Elite làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu Công Ty TNHH Nha Khoa Elite
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support AFG Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận AFG Viet Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Công ty TNHH PORTERS ASIA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH PORTERS ASIA VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Mufg Bank, Ltd., Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Mufg Bank, Ltd., Ho Chi Minh City Branch
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Công Ty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Công Ty TNHH SX Upgain (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH SX Upgain (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bosch Global Software Technologies Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY TNHH GEBRUDER WEISS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GEBRUDER WEISS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Hitachi Digital Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 15 USD Hitachi Digital Services
500 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bosch Global Software Technologies Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Deloitte Consulting SEA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Deloitte Consulting SEA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bosch Global Software Technologies Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD Bosch Global Software Technologies Company Limited
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Abbott làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Abbott
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Scotch Australian Grammar School (AGS)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Dezan Shira & Cộng Sự Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Dezan Shira & Cộng Sự Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY TNHH HANMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HANMIR
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bosch Global Software Technologies Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm