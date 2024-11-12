Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
IT Helpdesk/IT support

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk/IT support Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 414/16

- 18 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Tân Phú

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

1. Hỗ trợ Người Dùng:
Tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ người dùng cuối qua các kênh: email, điện thoại, từ xa.
Chẩn đoán và khắc phục sự cố kỹ thuật liên quan đến phần mềm, ứng dụng nội bộ, và các thiết bị.
Hỗ trợ cài đặt, cấu hình, và nâng cấp phần mềm, ứng dụng, và hệ thống liên quan đến công việc của người dùng cuối.
Hướng dẫn người dùng cuối về cách sử dụng các ứng dụng, phần mềm và giải quyết các vấn đề phát sinh o Đề xuất cải tiến quy trình và cập nhật tài liệu hướng dẫn sử dụng, xử lý sự cố ứng dụng.
Theo dõi, báo cáo các vấn đề lặp lại và phối hợp với nhóm phát triển để khắc phục.
Hướng dẫn người dùng về cách sử dụng các ứng dụng và thiết bị IT.
2. Giải quyết Sự cố:
Phân tích và chẩn đoán sự cố hệ thống và xử lý.
3. Quản lý và Bảo trì Thiết bị:
Theo dõi và quản lý tình trạng của các thiết bị IT như máy tính, máy in, và thiết bị mạng.
Lên kế hoạch thực hiện bảo trì định kỳ.
4. Cài đặt và Cấu hình:
Cài đặt và cấu hình cơ sở hạ tầng IT. Cài đặt phần mềm cho người dùng.
Hỗ trợ trong quá trình triển khai và cập nhật hệ thống.
5. Bảo mật Thông tin:
Đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật thông tin cơ bản được thực hiện và duy trì.
Thực hiện các biện pháp bảo mật như cập nhật mật khẩu và quản lý quyền truy cập.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Bằng cấp liên quan đến lĩnh vực IT hoặc có kinh nghiệm tương đương.
Kiến thức vững về hệ điều hành Windows, thiết lập kết nối mạng và các ứng dụng văn phòng.
Kinh nghiệm hỗ trợ và giải quyết sự cố các ứng dụng phần mềm, đặc biệt là các ứng dụng web và phần mềm doanh nghiệp.
Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường nhiều chi chánh.
Kỹ năng tốt về giao tiếp, phối hợp tốt với các bộ phận giải quyết vấn đề.
Ưu tiên: có hiểu biết về hệ thống ERP, CRM hoặc các ứng dụng doanh nghiệp khác. Có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình và cơ sở dữ liệu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Review hiệu suất công việc định kì.
Nghỉ phép hàng năm (12 ngày) và ngày lễ Quốc Gia (11 ngày).
Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH vàBHTN (Full lương).
Được cấp phát đầy đủ thiết bị xuyên suốt quá trình làm việc.
Môi trường làm việc nhanh nhẹn, năng động và tập trung về phát triển con người.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Tháp 1, Tòa Nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

