Tuyển IT Helpdesk/IT support Chi nhánh Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp Thiên Hà tại Long An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk/IT support Tại Chi nhánh Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp Thiên Hà tại Long An
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 69
- 71 đường 17, khu phố 5, An Phú, Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Quản lý hệ thống nội bộ - server của công ty
Quản lý máy tính và các tài sản liên quan đến công việc
Setup máy tính, tài khoản cho nhân viên mới
Hỗ trợ canteen setup máy chấm công
Hỗ trợ quản lý và xuất dữ liệu chấm công khi được yêu cầu
Hỗ trợ quản lý, kiểm tra và giải quyết các vấn đề liên quan đến công nghệ
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH ngành CNTT, khoa học máy tính...
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm các công việc liên quan
Có thể đi công tác thường xuyên
Nam từ 25 tuổi
Tại Chi nhánh Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp Thiên Hà tại Long An Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, 14, Lễ tết x4......
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ
Miễn phí cơm trưa, trợ cấp máy tính
Tham gia TeamBuilding,...
Thưởng KPI, lễ, tết,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp Thiên Hà tại Long An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
