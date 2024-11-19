Tuyển IT Helpdesk/IT support Chi nhánh Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp Thiên Hà tại Long An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 69 - 71 đường 17, khu phố 5, An Phú, Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý hệ thống nội bộ - server của công ty

Quản lý máy tính và các tài sản liên quan đến công việc

Setup máy tính, tài khoản cho nhân viên mới

Hỗ trợ canteen setup máy chấm công

Hỗ trợ quản lý và xuất dữ liệu chấm công khi được yêu cầu

Hỗ trợ quản lý, kiểm tra và giải quyết các vấn đề liên quan đến công nghệ

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH ngành CNTT, khoa học máy tính...

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm các công việc liên quan

Có thể đi công tác thường xuyên

Nam từ 25 tuổi

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp Thiên Hà tại Long An Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, 14, Lễ tết x4......

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ

Miễn phí cơm trưa, trợ cấp máy tính

Tham gia TeamBuilding,...

Thưởng KPI, lễ, tết,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp Thiên Hà tại Long An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin