Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH SX & TM Minh Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 524 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Hạch toán nghiệp vụ bán hàng gạo, xuất hóa đơn GTGT đúng quy định.

Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, phiếu xuất kho với hợp đồng.

Lập, theo dõi công nợ phải thu khách hàng.

Hạch toán nghiệp vụ mua hàng từ nhà cung cấp.

Kiểm tra chứng từ, giá mua, chiết khấu, công nợ định kỳ.

Đối chiếu số liệu nhập – xuất – tồn với bộ phận kho.

Kiểm kê kho định kỳ/đột xuất, cập nhật giá vốn hàng bán.

Lập báo cáo doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo đơn hàng/kỳ.

Lưu trữ chứng từ kế toán đầy đủ, đúng quy định.

Hỗ trợ các công việc khác theo phân công.

Phối hợp với các phòng ban trong quá trình vận hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan.

Có kinh nghiệm kế toán ít nhất 1 năm (ưu tiên ngành nông sản/gạo).

Thành thạo phần mềm kế toán (Misa, Sapo...) và Excel.

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Tại Công Ty TNHH SX & TM Minh Thảo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Môi trường làm việc năng động, có cơ hội học hỏi & phát triển.

Thưởng lễ, Tết, thưởng theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX & TM Minh Thảo

