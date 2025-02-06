Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH SUN&L VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH SUN&L VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH SUN&L VIỆT NAM

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Lô A

- 2A

- CN KCN Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Thực hiện các hoạt động kế toán của công ty
- Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hoàn thiện chứng từ kế toán, hạch toán các phát sinh tại đơn vị theo ngày. Lưu giữ kiểm soát các chứng từ theo đúng quy định.
- Thực hiện các công việc giao dịch với ngân hàng: UNC, nộp tiền, kiểm soát số dư trên tài khoản, thư bảo lãnh, hạch toán theo quy định.
- Kê khai thuế GTGT.Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về thuế, lập và nộp các tờ khai thuế đúng hạn.
- Sắp xếp, lưu trữ sổ sách chứng từ một cách khoa học, hiệu quả.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 01-02 năm kinh nghiệm
- Nắm vững, am hiểu các quy định của pháp luật về thuế, nguyên tắc, chuẩn mực kế toán;
- Tự tin, bảo mật, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình trong công việc;
- Có mong muốn được làm việc, gắn bó lâu dài;
- Có kiến thức tốt về phần mềm kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm ERP

Tại CÔNG TY TNHH SUN&L VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 16h30 thứ 2 đến thứ 7, hàng tháng được nghỉ 1 ngày thứ 7
- Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà nước
- Có xe đưa đón từ Thủ Dầu Một
- Lương 10tr ~14tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUN&L VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SUN&L VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô A-2A-CN, KCN Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

