Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÀNH PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÀNH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÀNH PHÁT

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÀNH PHÁT

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Làm báo cáo thuế
- Lập và theo dõi hợp đồng mua, bán
- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán công nợ trong môi trường sản xuất.
Nắm vững các nguyên tắc kế toán, luật thuế và các quy định liên quan.
Thành thạo các phần mềm kế toán như Misa
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu và lập báo cáo.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÀNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÀNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÀNH PHÁT

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÀNH PHÁT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1110, KP Bình Hòa 1, Phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

