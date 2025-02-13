Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÀNH PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ

- Làm báo cáo thuế

- Lập và theo dõi hợp đồng mua, bán

- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán công nợ trong môi trường sản xuất.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, luật thuế và các quy định liên quan.

Thành thạo các phần mềm kế toán như Misa

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu và lập báo cáo.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển

