Tuyển Kế toán công nợ JobsGO Recruit làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Km 20, Quốc lộ 5, Trưng trắc, Văn lâm, Hưng yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ

• Theo dõi và quản lý chi tiết công nợ phải thu

• Lập và đối chiếu bảng tổng hợp công nợ định kỳ với khách hàng

• Kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các phòng ban để thu hồi công nợ đúng hạn.

• Chuẩn bị các báo cáo công nợ định kỳ và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

• Đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro về công nợ.

Yêu Cầu Công Việc

Quyền Lợi

• Thỏa thuận khi phỏng vấn, trả lương theo năng lực

• Chế độ thăng tiến lên vị trí khác khi đầy đủ kinh nghiệm làm việc

• Thử việc: Thử việc 07 ngày

• Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – Sáng thứ 7 trong tuần

• Cơ hội huấn luyện: Đào tạo các kỹ năng 1 lần/ tháng

• Ngày nghỉ: Theo quy định Công ty

• Phúc lợi:

• Thưởng tháng lương thứ 13 theo thu nhập + Thưởng lợi nhuận

Thưởng thâm niên 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm.

Du lịch 2 lần/ năm trong nước + Du lịch nước ngoài

• Phụ cấp khác :

• Phụ cấp điện thoại…

