Tuyển Kế toán công nợ JobsGO Recruit làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 25 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
JobsGO Recruit

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại JobsGO Recruit

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Km 20, Quốc lộ 5, Trưng trắc, Văn lâm, Hưng yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

• Theo dõi và quản lý chi tiết công nợ phải thu
• Lập và đối chiếu bảng tổng hợp công nợ định kỳ với khách hàng
• Kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các phòng ban để thu hồi công nợ đúng hạn.
• Chuẩn bị các báo cáo công nợ định kỳ và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
• Đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro về công nợ.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

• Thỏa thuận khi phỏng vấn, trả lương theo năng lực
• Chế độ thăng tiến lên vị trí khác khi đầy đủ kinh nghiệm làm việc
• Thử việc: Thử việc 07 ngày
• Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – Sáng thứ 7 trong tuần
• Cơ hội huấn luyện: Đào tạo các kỹ năng 1 lần/ tháng
• Ngày nghỉ: Theo quy định Công ty
• Phúc lợi:
• Thưởng tháng lương thứ 13 theo thu nhập + Thưởng lợi nhuận
Thưởng thâm niên 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm.
Du lịch 2 lần/ năm trong nước + Du lịch nước ngoài
• Phụ cấp khác :
• Phụ cấp điện thoại…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

