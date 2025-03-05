Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Ngọc Lịch, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên., Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi và thực hiện việc tính tỷ lệ chiết khấu cho khách hàng.
Thống kê công nợ và thực hiện việc đốc thúc công nợ của khách hàng.
Căn cứ trên công nợ hiện tại của khách hàng để quyết định giao hàng và chịu trách nhiệm công nợ của từng khách hàng.
Cuối mỗi ngày làm việc, tiến hành vào bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng – tính tổng giá trị hàng hóa đã bán ra, tính thuế Giá trị gia tăng (nếu có) trong ngày.
Đối chiếu với thủ kho/ kế toán kho về số liệu hàng xuất – hàng tồn.
Thực hiện việc tổng hợp công nợ, báo cáo kế toán trưởng.
Quản lý chứng từ liên quan đến công nợ của công ty.
Hỗ trợ công việc cho kế toán tổng hợp.
Định kỳ làm báo cáo theo yêu cầu của quản lý.
Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành Kế toán
Hiểu biết và có kiến thức trong lĩnh vực tài chính kế toán
Nắm rõ các quy định, Nghị định, Thông tư, … về thuế và các lĩnh vực có liên quan.
Thành thạo vi tính văn phòng: excel, word...
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa
Khả năng làm việc nhóm, giao tiếp phối hợp tốt.
Khả năng truyền đạt thông tin tốt.
Cẩn thận, thật thà, chịu khó, trách nhiệm và kỷ luật tốt
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các doanh nghiệp sản xuất

Tại Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực.
Các chế độ phúc lợi theo Quy định của Công ty.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành.
Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần (Thứ 2 đến thứ 7); 8h/ ngày (8h00 đến 17h00)
Địa chỉ làm việc: Ngọc Lịch, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam

Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 120/2A đường số 8, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

