Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô H18 - H19, ngõ 68 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

- Cập nhật, theo dõi công nợ của khách hàng kênh

- Đối chiếu công nợ cuối tháng với khách hàng

- Báo cáo công nợ đang pending ---> Phó Phòng tài chính,KTT

- Đôn đốc công nợ trong hạn thanh toán

- Checking/Tính toán các khoản chiết khấu, hỗ trợ… của Siêu thị theo hợp đồng/thỏa thuận thương mại

- Thống kê tiền về của kênh tổng hợp từng tháng và theo dõi tiền về của khách hàng

- Báo cáo những công việc vướng mắc cần KTT hỗ trợ xử lý

- Đề xuất, tham vấn cải tiến những nội dung bất cập của công việc tới KTT

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên,

- Yêu cầu có 2 năm kinh nghiệm trở lên

- Thành thạo vi tính và các thiết bị văn phòng

- Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.

- Cầu tiến, năng động, trung thực, trách nhiệm

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc, biết sắp xếp công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gross: 11.000.000-13.000.000đ/ tháng

Chế độ bảo hiểm xã hội

Chế độ thưởng sinh nhật, lễ tết,…

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo định kỳ hàng năm

Tăng lương 1 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin