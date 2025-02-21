Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô H18

- H19, ngõ 68 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

- Cập nhật, theo dõi công nợ của khách hàng kênh
- Đối chiếu công nợ cuối tháng với khách hàng
- Báo cáo công nợ đang pending ---> Phó Phòng tài chính,KTT
- Đôn đốc công nợ trong hạn thanh toán
- Checking/Tính toán các khoản chiết khấu, hỗ trợ… của Siêu thị theo hợp đồng/thỏa thuận thương mại
- Thống kê tiền về của kênh tổng hợp từng tháng và theo dõi tiền về của khách hàng
- Báo cáo những công việc vướng mắc cần KTT hỗ trợ xử lý
- Đề xuất, tham vấn cải tiến những nội dung bất cập của công việc tới KTT

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên,
- Yêu cầu có 2 năm kinh nghiệm trở lên
- Thành thạo vi tính và các thiết bị văn phòng
- Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.
- Cầu tiến, năng động, trung thực, trách nhiệm
- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc, biết sắp xếp công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gross: 11.000.000-13.000.000đ/ tháng
Chế độ bảo hiểm xã hội
Chế độ thưởng sinh nhật, lễ tết,…
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo định kỳ hàng năm
Tăng lương 1 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô H 18 - 19, ngõ 68 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

