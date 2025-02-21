Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
- Hà Nội: Lô H18
- H19, ngõ 68 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
- Cập nhật, theo dõi công nợ của khách hàng kênh
- Đối chiếu công nợ cuối tháng với khách hàng
- Báo cáo công nợ đang pending ---> Phó Phòng tài chính,KTT
- Đôn đốc công nợ trong hạn thanh toán
- Checking/Tính toán các khoản chiết khấu, hỗ trợ… của Siêu thị theo hợp đồng/thỏa thuận thương mại
- Thống kê tiền về của kênh tổng hợp từng tháng và theo dõi tiền về của khách hàng
- Báo cáo những công việc vướng mắc cần KTT hỗ trợ xử lý
- Đề xuất, tham vấn cải tiến những nội dung bất cập của công việc tới KTT
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu có 2 năm kinh nghiệm trở lên
- Thành thạo vi tính và các thiết bị văn phòng
- Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.
- Cầu tiến, năng động, trung thực, trách nhiệm
- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc, biết sắp xếp công việc
Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm xã hội
Chế độ thưởng sinh nhật, lễ tết,…
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo định kỳ hàng năm
Tăng lương 1 lần/ năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
