Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ HÀ NỘI
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 106 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Nhập chứng từ thu, chi tiền mặt, UNC, UNT ngân hàng
- Đối chiếu công nợ với khách hàng, hoàn thiện giấy tờ để làm thủ tục thanh toán
- Báo cáo công nợ hàng tháng với Ban lãnh đạo Công ty
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp, Kế toán, tài chính,...
- Có kinh nghiệm: ít nhất 1 năm làm việc vị trí tương đương
- Trung thực, chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương 10 -13 triệu
- Môi trường làm việc thân thiện, gắn bó lâu dài, được đào tạo và hướng dẫn bởi những quản lý có 10-20 năm kinh nghiệm
- Chế độ lương, thưởng theo theo năng lực
- Phụ cấp ăn ca, trang phục, nghỉ mát,...
- Được đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
