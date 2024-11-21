Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 106 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Nhập chứng từ thu, chi tiền mặt, UNC, UNT ngân hàng

- Đối chiếu công nợ với khách hàng, hoàn thiện giấy tờ để làm thủ tục thanh toán

- Báo cáo công nợ hàng tháng với Ban lãnh đạo Công ty

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp, Kế toán, tài chính,...

- Có kinh nghiệm: ít nhất 1 năm làm việc vị trí tương đương

- Trung thực, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10 -13 triệu

- Môi trường làm việc thân thiện, gắn bó lâu dài, được đào tạo và hướng dẫn bởi những quản lý có 10-20 năm kinh nghiệm

- Chế độ lương, thưởng theo theo năng lực

- Phụ cấp ăn ca, trang phục, nghỉ mát,...

- Được đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin