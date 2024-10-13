Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ Phần Sách Thái Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B2, Khu đấu giá 3ha, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và kiểm tra nội dung hợp đồng bán hàng, các thông tin về khách hàng, điều khoản, hình thức thanh toán,... Tạo mã khách hàng, mã hàng hoá, hoá đơn bán hàng, phiếu xuất kho vào hệ thống phần mềm Theo dõi, giám sát và ghi nhận những diễn biến phát sinh tăng giảm công nợ phải thu theo ngày, tháng, quý và năm Thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, doanh thu. Xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ khi đến hạn, tham mưu, đề xuất với ban lãnh đạo về những biện pháp giải quyết những công nợ khó đòi

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán Sử dụng thành thạo phần mềm Fast, Misa Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm làm kế toán công nợ

Tại Công ty Cổ Phần Sách Thái Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo đúng quy Luật lao động của Nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ,...) Các chế độ phúc lợi khác tại Công ty Tặng sách hàng tháng, Nghỉ mát, ngoại khóa tháng – quý, Thưởng lễ, Tết Tăng lương định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Sách Thái Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.