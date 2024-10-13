Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ Phần Sách Thái Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty Cổ Phần Sách Thái Hà
- Hà Nội: Lô B2, Khu đấu giá 3ha, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận và kiểm tra nội dung hợp đồng bán hàng, các thông tin về khách hàng, điều khoản, hình thức thanh toán,...
Tạo mã khách hàng, mã hàng hoá, hoá đơn bán hàng, phiếu xuất kho vào hệ thống phần mềm
Theo dõi, giám sát và ghi nhận những diễn biến phát sinh tăng giảm công nợ phải thu theo ngày, tháng, quý và năm
Thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng
Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, doanh thu.
Xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ khi đến hạn, tham mưu, đề xuất với ban lãnh đạo về những biện pháp giải quyết những công nợ khó đòi
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán
Sử dụng thành thạo phần mềm Fast, Misa
Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm làm kế toán công nợ
Tại Công ty Cổ Phần Sách Thái Hà Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo đúng quy Luật lao động của Nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ,...)
Các chế độ phúc lợi khác tại Công ty
Tặng sách hàng tháng,
Nghỉ mát, ngoại khóa tháng – quý,
Thưởng lễ, Tết
Tăng lương định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Sách Thái Hà
