Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ Phần Sách Thái Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ Phần Sách Thái Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Sách Thái Hà
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty Cổ Phần Sách Thái Hà

Kế toán công nợ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty Cổ Phần Sách Thái Hà

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô B2, Khu đấu giá 3ha, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và kiểm tra nội dung hợp đồng bán hàng, các thông tin về khách hàng, điều khoản, hình thức thanh toán,... Tạo mã khách hàng, mã hàng hoá, hoá đơn bán hàng, phiếu xuất kho vào hệ thống phần mềm Theo dõi, giám sát và ghi nhận những diễn biến phát sinh tăng giảm công nợ phải thu theo ngày, tháng, quý và năm Thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, doanh thu. Xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ khi đến hạn, tham mưu, đề xuất với ban lãnh đạo về những biện pháp giải quyết những công nợ khó đòi
Tiếp nhận và kiểm tra nội dung hợp đồng bán hàng, các thông tin về khách hàng, điều khoản, hình thức thanh toán,...
Tạo mã khách hàng, mã hàng hoá, hoá đơn bán hàng, phiếu xuất kho vào hệ thống phần mềm
Theo dõi, giám sát và ghi nhận những diễn biến phát sinh tăng giảm công nợ phải thu theo ngày, tháng, quý và năm
Thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng
Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, doanh thu.
Xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ khi đến hạn, tham mưu, đề xuất với ban lãnh đạo về những biện pháp giải quyết những công nợ khó đòi

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán Sử dụng thành thạo phần mềm Fast, Misa Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm làm kế toán công nợ
Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán
Sử dụng thành thạo phần mềm Fast, Misa
Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm làm kế toán công nợ

Tại Công ty Cổ Phần Sách Thái Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo đúng quy Luật lao động của Nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ,...) Các chế độ phúc lợi khác tại Công ty Tặng sách hàng tháng, Nghỉ mát, ngoại khóa tháng – quý, Thưởng lễ, Tết Tăng lương định kỳ hàng năm
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo đúng quy Luật lao động của Nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ,...)
Các chế độ phúc lợi khác tại Công ty
Tặng sách hàng tháng,
Nghỉ mát, ngoại khóa tháng – quý,
Thưởng lễ, Tết
Tăng lương định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Sách Thái Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Sách Thái Hà

Công ty Cổ Phần Sách Thái Hà

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 53 Phạm Thận Duật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-cong-no-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job212203
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Tuyển Kế toán công nợ VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SMILETRIP
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH SMILETRIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SMILETRIP
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Tuyển Kế toán công nợ VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SMILETRIP
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH SMILETRIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SMILETRIP
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM MEDIGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM MEDIGROUP
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ HOÀNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ HOÀNG MINH
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ATS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ATS VIỆT NAM
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Tập Đoàn BRG (BRG Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD Tập Đoàn BRG (BRG Group)
400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán công nợ CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH SERAPHIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH SERAPHIN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN VONTA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VONTA VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu TẬP ĐOÀN AMACCAO
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ công ty cổ phần khánh phong vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu công ty cổ phần khánh phong vn
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỂ THAO VTVCAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỂ THAO VTVCAB
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng CMK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng CMK
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng CMK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng CMK
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH CHỈ MAY TUẤN HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CHỈ MAY TUẤN HỒNG
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU BÊ TÔNG CHÂU ÂU NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU BÊ TÔNG CHÂU ÂU NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm