Tuyển Kế toán công nợ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG 231 CHÙA BỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1.1 Nhiệm vụ chung

- Đóng góp giá trị của bản thân vào mục tiêu chung của cộng đồng và phòng ban

- Cam kết với các mục tiêu của minh

1.2 Nhiệm vụ chuyên môn

- Đối chiếu chi phí mua hàng, nhập hàng và theo dõi công nợ hàng hóa của team Sản phẩm - Hàng hóa

- Phối hợp cùng các team kiểm kê hàng hóa của cửa hàng. Lên biên bản kiểm kê (chênh lệch hàng hóa) cho các cửa hàng (sẽ có hướng dẫn cụ thể)

- Thực hiện các báo cáo theo tuần/ tháng

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Các bạn nữ, ưu tiên độ tuổi 1994 - 1999

- Kinh nghiệm thực tế từ 01 năm trở lên

- Từng có kinh nghiệm: KT mua hàng, KT kho, KT công nợ,....

- Ưu tiên các bạn từng làm tại chuỗi cửa hàng bán lẻ

- Kỹ năng excel từ mức khá trở lên

- Kỹ năng phân tích số liệu và xử lý vấn đề tốt

- Tính cách: cẩn thận, hết mình với công việc

- Phù hợp với văn hóa doanh nghiệp

- Phù hợp với:

Triết lý kinh doanh: KHÁCH HÀNG LÀ SỐ 1

4 giá trị văn hóa doanh nghiệp: Tận tâm, Trung thực, Trực diện, Nhận trách nhiệm

Tại HỘ KINH DOANH THỜI TRANG 231 CHÙA BỘC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn

- Công ty cung cấp máy tính

- Chế độ BHXH, nghỉ phép, du lịch, hiếu hỉ, thưởng lễ tết theo quy định công ty

- Môi trường trẻ, năng động, sếp tâm lý

- Văn hóa doanh nghiệp rõ nét

- Mua hàng công ty với giá ưu đãi

- Phát triển đa nhiệm ở các đầu mục công việc khác nhau

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THỜI TRANG 231 CHÙA BỘC

