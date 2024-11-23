Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Thương Mại FC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 149 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Cập nhật, kiểm tra chi tiết công nợ từng khách hàng hàng ngày

- Lên báo cáo kế hoạch, kết quả thu hồi công nợ hàng tháng

- Lên bảng kê, đối chiếu và thu hồi công nợ định kỳ của khách hàng, theo ngày, tuần và tháng

- Kết hợp với Phòng kinh doanh để đôn đốc, nhắc nhở thu hồi công nợ đúng hạn

- Báo cáo kịp thời các khách hàng tồn đọng nợ, nợ quá hạn, nợ khó đòi với ban lãnh đạo

- Các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng/Ban giám đốc công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Tài chính, kế toán

Có khả năng làm việc linh hoạt, xử lý vấn đề tốt

Chịu được áp lực cao trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập

Đề cao tính chịu trách nhiệm

Tại Công Ty TNHH Thương Mại FC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10tr - 20tr bao gồm lương cứng + thưởng

Thời gian thử việc: 02 tháng, thời gian thử việc hưởng 85% Lương cơ bản, trả lương vào ngày mùng 10 của tháng sau.

Sau khi được nhận chính thức được đóng BHXH theo quy định của Nhà nước và hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty

Được thưởng tháng lương thứ 13, thưởng lễ tết

Được đi du lịch trong nước & quốc tế theo công ty tổ chức là 1 lần/1năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại FC Việt Nam

