Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Thương Mại FC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty TNHH Thương Mại FC Việt Nam
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 149 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Cập nhật, kiểm tra chi tiết công nợ từng khách hàng hàng ngày
- Lên báo cáo kế hoạch, kết quả thu hồi công nợ hàng tháng
- Lên bảng kê, đối chiếu và thu hồi công nợ định kỳ của khách hàng, theo ngày, tuần và tháng
- Kết hợp với Phòng kinh doanh để đôn đốc, nhắc nhở thu hồi công nợ đúng hạn
- Báo cáo kịp thời các khách hàng tồn đọng nợ, nợ quá hạn, nợ khó đòi với ban lãnh đạo
- Các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng/Ban giám đốc công ty.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Tài chính, kế toán
Có khả năng làm việc linh hoạt, xử lý vấn đề tốt
Chịu được áp lực cao trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập
Đề cao tính chịu trách nhiệm
Có khả năng làm việc linh hoạt, xử lý vấn đề tốt
Chịu được áp lực cao trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập
Đề cao tính chịu trách nhiệm
Tại Công Ty TNHH Thương Mại FC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10tr - 20tr bao gồm lương cứng + thưởng
Thời gian thử việc: 02 tháng, thời gian thử việc hưởng 85% Lương cơ bản, trả lương vào ngày mùng 10 của tháng sau.
Sau khi được nhận chính thức được đóng BHXH theo quy định của Nhà nước và hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty
Được thưởng tháng lương thứ 13, thưởng lễ tết
Được đi du lịch trong nước & quốc tế theo công ty tổ chức là 1 lần/1năm
Thời gian thử việc: 02 tháng, thời gian thử việc hưởng 85% Lương cơ bản, trả lương vào ngày mùng 10 của tháng sau.
Sau khi được nhận chính thức được đóng BHXH theo quy định của Nhà nước và hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty
Được thưởng tháng lương thứ 13, thưởng lễ tết
Được đi du lịch trong nước & quốc tế theo công ty tổ chức là 1 lần/1năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại FC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI