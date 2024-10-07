Tuyển Kế toán công nợ Zamil Steel Buildings Vietnam Co. Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD

Mức lương 500 - 700 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 14, Keangnam Landmark 7, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 500 - 700 USD

+ Kiểm soát các khoản phải thu, phân tích dữ liệu các khoản phải thu, giải pháp xử lý để thanh toán đúng hạn;

+ Lập báo cáo doanh thu hàng tháng, báo cáo thuế GTGT đầu ra, tình trạng xuất hàng đến khóa sổ kế toán cuối tháng;

+ Cung cấp báo cáo hàng tháng về các khoản phải thu cho Giám đốc Tài chính kế toán;

+ Cập nhật dự báo các khoản phải thu hàng tuần, hàng tháng cho Ban giám sát kế toán để dự báo được dòng tiền;

+ Hỗ trợ và phối hợp với Kế toán thuế trong việc lập báo cáo thuế GTGT đầu ra hàng tháng và các vấn đề khác về thuế;

+Thường xuyên hỗ trợ cung cấp các dữ liệu chính xác về phần Kế toán công nợ cho Kiểm toán viên trong các kỳ báo cáo.

Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán và các chứng chỉ liên quan;

+ Tiếng Anh tốt;

+ Kinh nghiệm làm việc 3 năm trở lên về Kế toán công nợ

Tại Zamil Steel Buildings Vietnam Co. Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc 5 ngày/tuần, từ 08h00 sáng đến 05h00 chiều 02 tháng thử việc được hưởng 100% lương và tất cả các chế độ phúc lợi của công ty. Công ty sẽ đóng các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định của bộ luật lao động. 12 ngày phép/năm, 11 ngày lễ/năm, các ngày nghỉ việc riêng được trả lương, nghỉ ốm.... theo luật lao động hoặc chính sách Công ty. Chế độ nghỉ mát, quà tặng hoặc tổ chức sự kiện cho các dịp đặc biệt như sinh nhật, ngày phụ nữ, ngày trẻ em, tết..... Nhiều chế độ đãi ngộ khác sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn ......

Làm việc 5 ngày/tuần, từ 08h00 sáng đến 05h00 chiều

02 tháng thử việc được hưởng 100% lương và tất cả các chế độ phúc lợi của công ty.

Công ty sẽ đóng các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định của bộ luật lao động.

12 ngày phép/năm, 11 ngày lễ/năm, các ngày nghỉ việc riêng được trả lương, nghỉ ốm.... theo luật lao động hoặc chính sách Công ty.

Chế độ nghỉ mát, quà tặng hoặc tổ chức sự kiện cho các dịp đặc biệt như sinh nhật, ngày phụ nữ, ngày trẻ em, tết.....

Nhiều chế độ đãi ngộ khác sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn ......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Zamil Steel Buildings Vietnam Co. Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin