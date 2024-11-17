Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH BABIES ZONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tiếp nhận thông tin từ nhân viên Sale hoặc từ Nhà phân phối để lên đơn đặt hàng trên phần mềm

- Kiểm tra và đối soát các đơn hàng trên sàn TMĐT

- Tính doanh số hàng tháng của sàn TMĐT

- Đối chiếu số liệu xuất ra trên sàn với số liệu của kho

- Theo dõi chiết khấu và chương trình KM của các NPP

- Theo dõi đơn hàng và quản lý công nợ

- Theo dõi và đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phải trả

- Làm báo giá, hợp đồng cho khách hàng

- Xuất hóa đơn đầu ra của các khách hàng

- Tính Doanh số cho Sales

- Hàng tháng đối chiếu NXT với kho

- Thực hiện các công việc khác có liên quan