Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH BABIES ZONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BABIES ZONE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH BABIES ZONE VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 30, Tòa Handico, Ngã Tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận thông tin từ nhân viên Sale hoặc từ Nhà phân phối để lên đơn đặt hàng trên phần mềm
- Kiểm tra và đối soát các đơn hàng trên sàn TMĐT
- Tính doanh số hàng tháng của sàn TMĐT
- Đối chiếu số liệu xuất ra trên sàn với số liệu của kho
- Theo dõi chiết khấu và chương trình KM của các NPP
- Theo dõi đơn hàng và quản lý công nợ
- Theo dõi và đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phải trả
- Làm báo giá, hợp đồng cho khách hàng
- Xuất hóa đơn đầu ra của các khách hàng
- Tính Doanh số cho Sales
- Hàng tháng đối chiếu NXT với kho
- Thực hiện các công việc khác có liên quan

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Về chuyên môn:
-
2. Về quy cách làm việc:

Tại CÔNG TY TNHH BABIES ZONE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (10-15tr/tháng)
Thưởng Tết dương, Tết nguyên đán, thưởng kết quả kinh doanh.
Thưởng 30/4,1/5; Quốc Khánh 2/9 theo Quy định của Công ty.
Tham gia BHYT, BHXH theo quy định pháp luật hiện hành.
Tham gia vào các hoạt động TeamBuilding, du lịch của công ty (1 năm tối thiểu 1 lần).
Quỹ nghỉ phép 12 ngày/năm.
Sinh nhật (theo mức quy định của Công ty).
Được đào tạo những kỹ năng chuyên nghiệp tiên tiến và tư do phát triển năng lực của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BABIES ZONE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Cenxspace, tầng 3 Dolphin Plaza, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

