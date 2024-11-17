Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH BABIES ZONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH BABIES ZONE VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng 30, Tòa Handico, Ngã Tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận thông tin từ nhân viên Sale hoặc từ Nhà phân phối để lên đơn đặt hàng trên phần mềm
- Kiểm tra và đối soát các đơn hàng trên sàn TMĐT
- Tính doanh số hàng tháng của sàn TMĐT
- Đối chiếu số liệu xuất ra trên sàn với số liệu của kho
- Theo dõi chiết khấu và chương trình KM của các NPP
- Theo dõi đơn hàng và quản lý công nợ
- Theo dõi và đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phải trả
- Làm báo giá, hợp đồng cho khách hàng
- Xuất hóa đơn đầu ra của các khách hàng
- Tính Doanh số cho Sales
- Hàng tháng đối chiếu NXT với kho
- Thực hiện các công việc khác có liên quan
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Về quy cách làm việc:
Tại CÔNG TY TNHH BABIES ZONE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Tết dương, Tết nguyên đán, thưởng kết quả kinh doanh.
Thưởng 30/4,1/5; Quốc Khánh 2/9 theo Quy định của Công ty.
Tham gia BHYT, BHXH theo quy định pháp luật hiện hành.
Tham gia vào các hoạt động TeamBuilding, du lịch của công ty (1 năm tối thiểu 1 lần).
Quỹ nghỉ phép 12 ngày/năm.
Sinh nhật (theo mức quy định của Công ty).
Được đào tạo những kỹ năng chuyên nghiệp tiên tiến và tư do phát triển năng lực của bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BABIES ZONE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
