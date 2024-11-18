Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ VSL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 612 Đê La Thành, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

• Theo dõi công nợ

• Tập hợp các hóa đơn bán hàng, dịch vụ trong ngày

• Nhập các số liệu mua hàng vào phần mềm kế toán

• Kiểm tra – đối chiếu các số liệu về mua bán hàng hóa trên phần mềm quản lý kế toán với số liệu thống kê trong kho và công nợ

• Thống kê công nợ và lên kế hoạch thanh toán

• Đối chiếu với thủ kho/ kế toán kho về số liệu hàng xuất – hàng tồn

• Thực hiện việc tổng hợp số liệu mua hàng, báo cáo kế toán kiểm soát.

• Các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng và Giám đốc.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ không quá 35 tuổi.

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, Kế toán doanh nghiệp hoặc Tài chính - Kế toán.

- Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán công nợ từ 01 năm trở lên.

- Tác phong nhanh nhẹn.

- Tính cách tỉ mỉ, cẩn thận, chịu khó, nhiệt tình trong công việc.

- Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm kế toán.

Tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ VSL Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

• Lương, thưởng Tết, tháng 13

• Được đào tạo và hướng dẫn tận tình.

• Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ VSL Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin