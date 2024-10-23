Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIK SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 28 LÔ 6 NGÕ 23 LÊ VĂN LƯƠNG - THANH XUÂN - HÀ NỘI, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán công nợ, theo dõi công nợ Nhà Cung cấp/ Khách hàng Chấm công, tính hoa hồng và lương hàng tháng Ghi chép, cập nhật và quản lý sổ sách kế toán Chuẩn bị và xử lý các chứng từ kế toán, hóa đơn Lập các báo cáo tài chính định kỳ Phối hợp với các phòng ban khác để cung cấp thông tin tài chính khi cần thiết

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết kế toán thuế là một lợi thế Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế hoặc các ngành liên quan Thành thạo Microsoft Excel, có khả năng sử dụng các hàm và công cụ phân tích dữ liệu Có kiến thức cơ bản về các chuẩn mực kế toán và luật thuế hiện hành Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao Có khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với môi trường công nghệ

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIK SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp trong lĩnh vực Logistic Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty Được làm việc trong môi trường startup năng động, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIK SOLUTION

