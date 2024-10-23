Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIK SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIK SOLUTION
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Kế toán công nợ

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 28 LÔ 6 NGÕ 23 LÊ VĂN LƯƠNG

- THANH XUÂN

- HÀ NỘI, Thanh Xuân

Thực hiện các công việc kế toán công nợ, theo dõi công nợ Nhà Cung cấp/ Khách hàng Chấm công, tính hoa hồng và lương hàng tháng Ghi chép, cập nhật và quản lý sổ sách kế toán Chuẩn bị và xử lý các chứng từ kế toán, hóa đơn Lập các báo cáo tài chính định kỳ Phối hợp với các phòng ban khác để cung cấp thông tin tài chính khi cần thiết
Biết kế toán thuế là một lợi thế Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế hoặc các ngành liên quan Thành thạo Microsoft Excel, có khả năng sử dụng các hàm và công cụ phân tích dữ liệu Có kiến thức cơ bản về các chuẩn mực kế toán và luật thuế hiện hành Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao Có khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với môi trường công nghệ
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp trong lĩnh vực Logistic Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty Được làm việc trong môi trường startup năng động, có cơ hội thăng tiến
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIK SOLUTION

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIK SOLUTION

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 02 ngõ 102 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

