Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIK SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIK SOLUTION
- Hà Nội: 28 LÔ 6 NGÕ 23 LÊ VĂN LƯƠNG
- THANH XUÂN
- HÀ NỘI, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thực hiện các công việc kế toán công nợ, theo dõi công nợ Nhà Cung cấp/ Khách hàng
Chấm công, tính hoa hồng và lương hàng tháng
Ghi chép, cập nhật và quản lý sổ sách kế toán
Chuẩn bị và xử lý các chứng từ kế toán, hóa đơn
Lập các báo cáo tài chính định kỳ
Phối hợp với các phòng ban khác để cung cấp thông tin tài chính khi cần thiết
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết kế toán thuế là một lợi thế
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế hoặc các ngành liên quan
Thành thạo Microsoft Excel, có khả năng sử dụng các hàm và công cụ phân tích dữ liệu
Có kiến thức cơ bản về các chuẩn mực kế toán và luật thuế hiện hành
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao
Có khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với môi trường công nghệ
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIK SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp trong lĩnh vực Logistic
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Được làm việc trong môi trường startup năng động, có cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIK SOLUTION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
