Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, CT2 Khu nhà ở CBNV Viện Bỏng Lê Hữu Trác, Tân Triều, Thanh Trì

Thu chi quỹ tiền mặt, quỹ tài khoản.

In, làm hồ sơ thanh toán, hoàn thiện hồ sơ;

Làm lệnh đi tiền, lưu trữ hồ sơ thanh toán;

Kết hợp với kế toán kho kiểm tra lại các mặt hàng thừa thiếu liên quan đến công nợ của khách hàng.

Kết hợp thu hồi công nợ với Sale khi phát sinh đơn mới;

Chốt công nợ với KH/NCC hàng tháng;

Lập báo cáo chi tiết công nợ cho Sale;

Tổng hợp và tạo file Impor số liệu kế toán

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên...

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính.. hoặc ngành nghề có liên quan

Ứng viên có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương;

Có kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn kế toán mà mình đảm nhiệm.

Thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng xls tốt, sử dụng được các phần mềm kế toán thông dụng hiện nay.

Có khả năng giao tiếp tốt, có thể chịu được áp lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 11-12 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa 35k/ngày + phụ cấp gửi xe tháng.

Được đào tạo chuyên sâu về công việc kế toán tài chính

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BH Y tế theo Luật lao động hiện hành

Làm việc trong môi trường văn phòng hiện đại, sạch sẽ

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật hằng năm theo quy định, tổ chức du lịch 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR

