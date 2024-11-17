Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR

Kế toán công nợ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, CT2 Khu nhà ở CBNV Viện Bỏng Lê Hữu Trác, Tân Triều, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thu chi quỹ tiền mặt, quỹ tài khoản.
In, làm hồ sơ thanh toán, hoàn thiện hồ sơ;
Làm lệnh đi tiền, lưu trữ hồ sơ thanh toán;
Kết hợp với kế toán kho kiểm tra lại các mặt hàng thừa thiếu liên quan đến công nợ của khách hàng.
Kết hợp thu hồi công nợ với Sale khi phát sinh đơn mới;
Chốt công nợ với KH/NCC hàng tháng;
Lập báo cáo chi tiết công nợ cho Sale;
Tổng hợp và tạo file Impor số liệu kế toán
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên...

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính.. hoặc ngành nghề có liên quan
Ứng viên có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương;
Có kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn kế toán mà mình đảm nhiệm.
Thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng xls tốt, sử dụng được các phần mềm kế toán thông dụng hiện nay.
Có khả năng giao tiếp tốt, có thể chịu được áp lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 11-12 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa 35k/ngày + phụ cấp gửi xe tháng.
Được đào tạo chuyên sâu về công việc kế toán tài chính
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BH Y tế theo Luật lao động hiện hành
Làm việc trong môi trường văn phòng hiện đại, sạch sẽ
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật hằng năm theo quy định, tổ chức du lịch 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Sảnh CT2 Khu nhà ở CBNV Viện bỏng Lê Hữu Trác, Tân Triều, Thanh Trì, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-cong-no-thu-nhap-10-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job251901
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Tuyển Kế toán công nợ VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SMILETRIP
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH SMILETRIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SMILETRIP
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HYPERION
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Tuyển Kế toán công nợ VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SMILETRIP
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH SMILETRIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SMILETRIP
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán công nợ SUNHOUSE GROUP JSC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu SUNHOUSE GROUP JSC Pro Company
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH KHẢI MINH GROUPS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KHẢI MINH GROUPS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KOSHU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KOSHU VIỆT NAM
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Tiến Hiếu làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH Tiến Hiếu
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
8.5 - 10.5 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH TM Hoàng Lê làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty TNHH TM Hoàng Lê
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Sông Hồng Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty TNHH Sông Hồng Việt
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH TM Vũ Hoàng Lê làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty TNHH TM Vũ Hoàng Lê
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG
11 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Mazda Láng Hạ - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Viva Mazda làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Mazda Láng Hạ - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Viva Mazda
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Phát triển Rừng xanh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Phát triển Rừng xanh Việt Nam
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KOSHU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KOSHU VIỆT NAM
8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án HSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án HSC
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Eheart làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Eheart
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án HSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án HSC
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty CP XNK Y tế Domesco làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu Công Ty CP XNK Y tế Domesco
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ công ty TNHH CSGVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 18 Triệu công ty TNHH CSGVINA
7 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Mazda Láng Hạ - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Viva Mazda làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Mazda Láng Hạ - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Viva Mazda
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Gia Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Gia Khang
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm