Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Vintec Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

- Thực hiện và tuân thủ quy trình nghiệp vụ kế toán theo đúng lưu đồ và kế toán đồ đã được quy định.

- Nhận hợp đồng kinh tế (hợp đồng bán hàng/đơn đặt hàng, hợp đồng mua hàng/đơn mua hàng) do các bộ phận có liên quan trong Công ty chuyển đến, kiểm tra nội dung hợp đồng (kiểm tra về số lượng hàng, chủng loại vật tư, hàng hoá, phụ kiện đi kèm, giá mua/bán, điều khoản thanh toán, thời hạn thanh toán).

- Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng mua/bán hàng hoá, dịch vụ trong và ngoài nước.

- Xác nhận, đối chiếu hoá đơn bán hàng, hóa đơn mua hàng chứng từ thanh toán.

- Lập danh sách và theo dõi các khoản công nợ phải thu/phải trả, công nợ tạm ứng để lập kế hoạch thu nợ/trả nợ đúng hạn, đúng hợp đồng, đúng thời hạn.

- Phân tích tình hình công nợ, đánh giá tỷ lệ thực hiện công nợ, tính tuổi nợ.

- Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận nợ các khoản công nợ phải thu/phải trả theo từng khách hàng/nhà cung cấp/công nợ tạm ứng của cá nhân.

- Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu ngày, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng hoặc nhận dịch vụ.

- Lập bút toán điều chỉnh tỷ giá ngoại tệ đối với các khoản công nợ phải thu/phải trả bằng ngoại tệ.

- Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng/nhà cung cấp/cá nhân theo từng chứng từ phát sinh công nợ, thời hạn thanh toán, số nợ đã quá hạn.

- Lập thông báo, biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải thu/phải trả theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

- Hàng ngày, định kỳ (tháng, quý, năm) và/hoặc theo yêu cầu lập báo cáo chi tiết, báo cáo tổng hợp công nợ phải thu/phải trả theo khách hàng/nhà cung cấp/công nợ tạm ứng của cá nhân, theo hóa đơn bán hàng/hóa đơn mua hàng, mặt hàng, tuổi nợ, đơn đặt hàng/đơn mua hàng, hợp đồng bán hàng/hợp đồng mua hàng, công trình, dự án...