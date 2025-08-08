Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH ĂN UỐNG PHA ÁNH RÁNG CHIỀU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21 - 23 Hàn Thuyên phường Bến nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, ghi nhận và cập nhật số liệu nhập – xuất – tồn kho hàng hóa hàng ngày trên hệ thống.

Lập các báo cáo tồn kho, báo cáo nhập – xuất – tồn định kỳ (hằng tuần/tháng) và theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra – đối chiếu số liệu giữa hệ thống và thực tế tại kho để phát hiện chênh lệch, đề xuất xử lý.

Phối hợp với bộ phận bếp/vận hành để theo dõi lượng tiêu thụ, cảnh báo tồn kho tối thiểu.

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập kho, đặc biệt là hàng thực phẩm (thịt, cá, rau củ...) theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo dõi và liên hệ đặt hàng với nhà cung cấp, đảm bảo tiến độ giao hàng phù hợp với kế hoạch vận hành.

Thực hiện kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất; tham gia xử lý hàng hủy, hàng lỗi theo quy trình.

Sắp xếp chứng từ, hóa đơn, phiếu nhập – xuất và lưu trữ hồ sơ kho đầy đủ, đúng quy định.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Kế toán trưởng hoặc Quản lý kho.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, Quản trị kho, hoặc liên quan.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán kho, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành F&B, nhà hàng, thực phẩm.

Thành thạo Excel và ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm kế toán/kho (Misa, KiotViet, iPOS...).

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng phối hợp làm việc nhóm với bếp, vận hành, thu mua.

Tại CÔNG TY TNHH ĂN UỐNG PHA ÁNH RÁNG CHIỀU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, xét tăng lương theo hiệu quả công việc

Thưởng tháng 13 theo tình hình kinh doanh và đóng góp cá nhân

Nghỉ phép năm và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĂN UỐNG PHA ÁNH RÁNG CHIỀU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.