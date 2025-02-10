Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: khu công nghiệp Đồng De, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội, Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Quản lý, theo dõi và cập nhật số liệu hàng hóa trong kho (nội thất văn phòng).
Kiểm tra và đối chiếu hàng hóa nhập/xuất kho, đảm bảo tính chính xác của số liệu.
Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất hàng hóa định kỳ.
Kiểm kê kho định kỳ, phát hiện và báo cáo tình trạng hàng hóa, mất mát, hư hỏng.
Phối hợp với bộ phận mua hàng và bán hàng để đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa.
Xử lý và theo dõi các chứng từ liên quan đến xuất nhập kho, hóa đơn, phiếu giao hàng.
Điều phối xuất hàng thành phẩm đi giao cho khách hàng, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu của khách hàng.
Giám sát và phối hợp với bộ phận vận chuyển để đảm bảo việc giao hàng được thực hiện đúng thời gian và địa điểm.
Địa điểm làm việc: Nhà máy sản xuất - Cụm Công nghiệp Đồng De, Đường số 2, Thôn Bắc Dã, Phủ Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán, tài chính.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán kho, ưu tiên trong ngành nội thất hoặc bán lẻ.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và MS Office.
Kỹ năng tổ chức, quản lý và điều phối công việc tốt.
Chăm chỉ, cẩn thận và có khả năng làm việc độc lập.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Nghỉ chủ nhật hàng tuần và 01 thứ 7 trong tháng
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 196 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

