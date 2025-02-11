Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Nhập hàng theo yêu cầu của cấp trên hoặc định kỳ bổ sung hàng hoá

- Xuất hàng theo đơn đặt hàng của khách hàng

- Sử dụng phần mềm Eshop Misa theo dõi, quản lý hàng tồn kho.

- Lập chứng từ xuất, nhập hàng hoá

- Quản lý, gửi báo cáo về xuất, nhập và tồn kho hàng hoá

- Lên đơn hàng qua Viettellpost, GHTK, GHN...

- Liên hệ nhà xe gửi hàng

- Đặt ship công nghệ...

- Nhập số liệu mua bán hàng hoá vào phần mềm

- Lập chứng từ hoá đơn bán hàng trên phần mềm

- Kiểm kê hàng hoá định kỳ hàng tuần, hàng tháng.

- Sắp xếp, kê đặt hàng hoá trong showroom

- Theo dõi tình hình thu, nhận công nợ của khách hàng và tình hình thanh toán cho đối tác của Công ty

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hệ Trung cấp, Cao Đẳng, ĐH

- Kinh nghiệm tại vị trí tương đương tối thiểu 12 tháng trở lên

- Trung thực: Với khách hàng; với nội bộ

- Có đời sống lành mạnh

- Sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, làm và lập báo cáo căn bản.

Sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, làm và lập báo cáo căn bản.

- Biết sử dụng phần mềm Eshop Misa hoặc Misa Amis là lợi thế

- Nắm được cách vận đơn qua Viettellpost, GHTK, GHN, đặt xe, book xe công nghệ...

- Có tính chủ động trong công việc.

- Cầu tiến, có tinh thần học hỏi để phát triển cá nhân.

- Tác phong làm việc nhanh nhẹn, hoạt bát và chuyên nghiệp.

Tại Công ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 7-12tr/tháng (tuỳ theo năng lực)

- Thưởng tháng/ quý/ năm: Theo hiệu quả công việc và hoạt động kinh doanh của công ty.

- Thưởng tháng thứ 13: Theo quy định chung của công ty.

- Cơ hội tham quan, nghỉ mát, team building thường xuyên cùng tập thể công ty.

- Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản...);

- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định.

- Nghỉ phép 12 ngày 1 năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin