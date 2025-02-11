Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH A Sóc làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 222 Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Quản lý kho, xuất nhập vật tư kho, đăng ký mua vật tư cho kho kiểm kê kho

Quản lý cây dầu và làm thanh toán việc đổ dầu của xe, thanh toán vé VETC

Cập nhật thông tin liên quan tới sửa chữa

Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc, có thể chấp nhận cả những ứng viên mới ra trường nhưng yêu cầu excel tốt, giao tiếp nhanh nhẹn

Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính...

Sử dụng thành thạo Excel (yêu cầu test excel khi qua PV)

Ưu tiên 9x-2k, nhanh nhẹn linh hoạt, giao tiếp tốt, gần khu vực Long Biên

Làm việc nhiệt tình, chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty TNHH A Sóc Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 8-13 triệu đồng/ tháng tùy năng lực và phân công công việc(phân bố lương CB, Phụ cấp, KPI.. sẽ trao đổi cụ thể sau khi phỏng vấn thành công)

Thử việc 2 tháng hưởng 90% lương, hết thử việc sẽ đóng BHXH và được hưởng nghỉ phép 1 ngày/tháng, nghỉ không hết được hoàn thêm vào lương năm sau

6 tháng được đề xuất tăng lương/ lần

Đầy đủ lương tháng 13, thưởng tết âm, nghỉ lễ và thưởng các ngày nghỉ lễ theo quy định của công ty

Thời gian làm việc buổi sáng 8-12h; buổi chiều 13h30-17h (7.5h/ ngày). Được nghỉ 2 nửa chiều Thứ 7/tháng và tất cả các ngày Chủ Nhật

Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động với lĩnh vực Logistic đang có sự phát triển mạnh, có sự hướng dẫn và đào tạo từ trưởng bộ phận, hàng năm được đi du lịch nghỉ mát, teambuilding cùng công ty, khám sức khỏe định kỳ hàng năm (theo quy định công ty).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH A Sóc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin