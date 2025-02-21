Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN NANYOO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140/48 Lê Đức Thọ, Phường 6, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Nhận đơn hàng từ khách hàng, báo đơn cho bộ phận liên quan và chuẩn bị chứng từ bán hàng liên quan (Báo giá, Hợp đồng, Hồ sơ thanh toán,...)

Báo cáo sổ sách hàng ngày cho cấp tên

Các công việc văn phòng khác được yêu cầu

- Vi tính văn phòng: thành thạo Word, Excel.

- Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.

- Biết tiếng Anh là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NANYOO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000đ + THƯỞNG DOANH SỐ

- Chế độ BHXH, thưởng lễ Tết, lương Tháng 13 đầy đủ.

- Tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần.

- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng.

