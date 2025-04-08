Tuyển Kế toán nội bộ JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 101/81B, Đường Đông Thạnh 7, Ấp 4, Đông Thạnh, Hóc Môn, TP. HCM, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc

- Lập kế hoạch tháng bao gồm các khoản thu, chi, hàng tồn kho

- Theo dõi dòng tiền trong công ty

- Theo dõi công nợ, thu hồi công nợ tuần/tháng

- Theo dõi chấm công, Tính lương nhân viên

- Báo cáo KQHĐKD công ty hàng tháng

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế Toán, Tài Chính Kế Toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế

- Có 02 – 03 năm trở kính nghiệm trong vị trí tương đương

- Có kiến thức thực tiễn về kế toán quản trị

- Có kiến thức, kinh nghiệm trong việc sử dụng phần mềm kế toán MISA

- Có kiến thức, kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh Kế toán

- Kỹ năng lập kế hoạch và phân tích tốt. Đưa ra giải pháp kế toán hiệu quả

- Có tính tổ chức, kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm và làm việc nhóm tốt

- Tuân thủ các quy trình căn bản của kế toán và Update – sáng tạo ngày càng tối ưu quy trình Kế toán hiệu quả cao.

- Tuân thủ nội quy và văn hóa của công ty VINTECHCO

- Kỹ năng tin học văn phòng Word - Excel tốt

- Cẩn thận - minh bạch và trung thực

- Chịu được áp lực cao trong công việc

- Làm việc ngăn nắp - khoa học - Sáng tạo

Quyền Lợi

- Lương cứng 10 - 12 triệu + % Thưởng hiệu quả hoạt động kinh doanh Công ty

- Thử việc 85% lương

- Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc. Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được Công ty hỗ trợ đào tạo để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...)

- Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.

- Được nghỉ 04 ngày/tháng và các ngày lễ theo quy định.

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch Công ty.

- Thời gian làm việc: T2 - T7 (8h-17h)

Cách Thức Ứng Tuyển

