Tuyển Kế toán nội bộ JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại JobsGO Recruit
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 101/81B, Đường Đông Thạnh 7, Ấp 4, Đông Thạnh, Hóc Môn, TP. HCM, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Lập kế hoạch tháng bao gồm các khoản thu, chi, hàng tồn kho
- Theo dõi dòng tiền trong công ty
- Theo dõi công nợ, thu hồi công nợ tuần/tháng
- Theo dõi chấm công, Tính lương nhân viên
- Báo cáo KQHĐKD công ty hàng tháng
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế Toán, Tài Chính Kế Toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế
- Có 02 – 03 năm trở kính nghiệm trong vị trí tương đương
- Có kiến thức thực tiễn về kế toán quản trị
- Có kiến thức, kinh nghiệm trong việc sử dụng phần mềm kế toán MISA
- Có kiến thức, kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh Kế toán
- Kỹ năng lập kế hoạch và phân tích tốt. Đưa ra giải pháp kế toán hiệu quả
- Có tính tổ chức, kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm và làm việc nhóm tốt
- Tuân thủ các quy trình căn bản của kế toán và Update – sáng tạo ngày càng tối ưu quy trình Kế toán hiệu quả cao.
- Tuân thủ nội quy và văn hóa của công ty VINTECHCO
- Kỹ năng tin học văn phòng Word - Excel tốt
- Cẩn thận - minh bạch và trung thực
- Chịu được áp lực cao trong công việc
- Làm việc ngăn nắp - khoa học - Sáng tạo
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng 10 - 12 triệu + % Thưởng hiệu quả hoạt động kinh doanh Công ty
- Thử việc 85% lương
- Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc. Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được Công ty hỗ trợ đào tạo để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...)
- Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.
- Được nghỉ 04 ngày/tháng và các ngày lễ theo quy định.
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch Công ty.
- Thời gian làm việc: T2 - T7 (8h-17h)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
