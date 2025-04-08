Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 154/1C Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Tân Bình

Kế toán nội bộ

Quản lý, kiểm soát thu chi nội bộ, hạch toán chi phí, đảm bảo dòng tiền và số liệu tài chính chính xác, phục vụ công tác quản lý vận hành doanh nghiệp.

Theo dõi và quản lý các khoản thu - chi nội bộ hàng ngày.

Kiểm tra, đối chiếu và ghi nhận các khoản chi phí, công nợ nội bộ.

Lập phiếu thu, phiếu chi và các chứng từ kế toán nội bộ liên quan.

Hạch toán dữ liệu vào phần mềm kế toán (MISA ).

Theo dõi quỹ tiền mặt, quỹ ngân hàng, đi giao dịch ngân hàng

Phối hợp với các bộ phận liên quan để tổng hợp chi phí và báo cáo chi tiết theo tháng, quý.

Hỗ trợ kiểm tra, rà soát hóa đơn, chứng từ đầu vào - đầu ra.

Lập báo cáo thu chi nội bộ, báo cáo công nợ nội bộ, báo cáo tài chính đơn giản cho Ban lãnh đạo.

Thực hiện các công việc hành chính liên quan khác theo phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nữ.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc liên quan.

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán nội bộ hoặc kế toán tổng hợp.

Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán (ưu tiên biết dùng MISA).

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Kỹ năng quản lý thời gian và tổng hợp số liệu tốt.

Quyền Lợi

Thu nhập: 8 triệu –11 triệu/tháng tùy năng lực

Thưởng theo hiệu quả công việc.

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển

