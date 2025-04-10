Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
- Hồ Chí Minh:
- 31 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Phụ trách nhập liệu và theo dõi hóa đơn đầu vào, đầu ra
Phụ trách nhập liệu và theo dõi KH, NCC
Phụ trách nhập liệu và theo dõi sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi NH
Phụ trách nhập liệu và theo dõi các chứng từ phát sinh khác
Lưu trữ hợp đồng, sao kê, sổ sách chứng từ kế toán một cách khoa học
Chịu trách nhiệm báo cáo công việc cho quản lý
Các công việc khác thuộc phòng kế toán theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận
Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhập liệu nhanh chính xác. Sử dụng thành thạo phần mềm thuế, vi tính văn phòng: excel
Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt
Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập gồm: Lương căn bản + Thưởng KPIs + Chi phí phụ cấp khác
Mức lương - thưởng cạnh tranh, sẽ xứng đáng với năng lực làm việc, sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Thưởng Lễ Tết,...
Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định
Xem xét tăng lương theo năng lực
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH dành cho người Lao động
Chế độ thăng tiến rõ ràng, nhanh chóng
Làm việc trong môi trường đề cao tính phát huy năng lực, cạnh tranh, chuyên môn.
Tham gia vào các hoạt động chung của Công ty như: team building, sinh nhật, sự kiện, dã ngoại…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
