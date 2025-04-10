Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 31 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Phụ trách nhập liệu và theo dõi hóa đơn đầu vào, đầu ra

Phụ trách nhập liệu và theo dõi KH, NCC

Phụ trách nhập liệu và theo dõi sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi NH

Phụ trách nhập liệu và theo dõi các chứng từ phát sinh khác

Lưu trữ hợp đồng, sao kê, sổ sách chứng từ kế toán một cách khoa học

Chịu trách nhiệm báo cáo công việc cho quản lý

Các công việc khác thuộc phòng kế toán theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận

Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam-Nữ tuổi từ 28-35

Nhập liệu nhanh chính xác. Sử dụng thành thạo phần mềm thuế, vi tính văn phòng: excel

Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt

Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận từ 10-13tr triệu, tùy theo năng lực ứng viên

Thu nhập gồm: Lương căn bản + Thưởng KPIs + Chi phí phụ cấp khác

Mức lương - thưởng cạnh tranh, sẽ xứng đáng với năng lực làm việc, sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Thưởng Lễ Tết,...

Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định

Xem xét tăng lương theo năng lực

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH dành cho người Lao động

Chế độ thăng tiến rõ ràng, nhanh chóng

Làm việc trong môi trường đề cao tính phát huy năng lực, cạnh tranh, chuyên môn.

Tham gia vào các hoạt động chung của Công ty như: team building, sinh nhật, sự kiện, dã ngoại…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow

