Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Giá Kho Group
- Hồ Chí Minh: 47/2/16C Bùi Đình Túy, phường 24, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lập hóa đơn, kiểm tra và tổng hợp số liệu bán hàng và thu tiền hàng ngày.
Theo dõi công nợ, nhắc nhở thanh toán đúng hạn.
Kiểm tra và đảm bảo tính chính xác, hợp lý của các chứng từ kế toán.
Theo dõi và quản lý quỹ tiền mặt, dòng tiền của công ty
Tham gia phối hợp với các bộ phận trong việc xây dựng, kiểm soát quy trình kế toán - tài chính
Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ kế toán để phục vụ công tác kiểm toán hoặc báo cáo thuế.
Thực hiện các công việc liên quan khác theo phân công của Kế Toán Trưởng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán nội bộ hoặc tương tự.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ hoặc thương mại điện tử.
Thành thạo phần mềm kế toán (MISA hoặc tương tự)
Hiểu biết về các quy định liên quan đến thuế, tài chính và kế toán.
Kỹ năng tổ chức công việc, cẩn thận, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công ty TNHH Giá Kho Group Thì Được Hưởng Những Gì
Phép năm, BHYT, BHXH theo quy định. Thưởng Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm tài chính.
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, thân thiện, không ngại đổi mới.
Chính sách mua hàng nội bộ ưu đãi dành cho nhân viên.
Các hoạt động nội bộ hấp dẫn: team buidling, new year party..
Cơ hội học tập, nâng cao kỹ năng và kiến thức định kỳ hàng tháng.
Lộ trình phát triển rõ ràng, minh bạch.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giá Kho Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI