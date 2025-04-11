Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 47/2/16C Bùi Đình Túy, phường 24, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

Lập hóa đơn, kiểm tra và tổng hợp số liệu bán hàng và thu tiền hàng ngày.

Theo dõi công nợ, nhắc nhở thanh toán đúng hạn.

Kiểm tra và đảm bảo tính chính xác, hợp lý của các chứng từ kế toán.

Theo dõi và quản lý quỹ tiền mặt, dòng tiền của công ty

Tham gia phối hợp với các bộ phận trong việc xây dựng, kiểm soát quy trình kế toán - tài chính

Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ kế toán để phục vụ công tác kiểm toán hoặc báo cáo thuế.

Thực hiện các công việc liên quan khác theo phân công của Kế Toán Trưởng

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên 24-32t, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán nội bộ hoặc tương tự.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ hoặc thương mại điện tử.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA hoặc tương tự)

Hiểu biết về các quy định liên quan đến thuế, tài chính và kế toán.

Kỹ năng tổ chức công việc, cẩn thận, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH Giá Kho Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-15tr (theo năng lực)

Phép năm, BHYT, BHXH theo quy định. Thưởng Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm tài chính.

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, thân thiện, không ngại đổi mới.

Chính sách mua hàng nội bộ ưu đãi dành cho nhân viên.

Các hoạt động nội bộ hấp dẫn: team buidling, new year party..

Cơ hội học tập, nâng cao kỹ năng và kiến thức định kỳ hàng tháng.

Lộ trình phát triển rõ ràng, minh bạch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giá Kho Group

