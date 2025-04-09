Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 99A Phạm Thị Giây, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lên BCTC, sổ sách trên phần mềm
Giao dịch với ngân hàng, Lập và lưu trữ chứng từ đi kèm hồ sơ thanh toán.
Xuất hóa đơn đầu ra
Báo cáo quỹ, thu chi
Thực hiện kê khai thuế các loại đúng hạn
Thực hiện lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán
Đề xuất cải tiến trong công việc
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập theo năng lực, theo sự cống hiến & đãi ngộ hấp dẫn
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết, các lịch nghỉ khác theo quy định công ty và theo quy định của luật.
Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm, teambuilding, các giải thi đấu thể thao, hoạt động văn nghệ văn hóa thể dục thể thao khác.
Thưởng tháng 13 theo quy định chính sách cty, thưởng KPI vượt trội, tháng, quý, 06 tháng và Năm. Đào tạo phát triển chuyên sâu nhân sự nòng cốt Group.
Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của Luật Lao Động hiện hành.
Thường xuyên có những buổi huấn luyện nội bộ nhiều chủ đề chuyên môn và buổi tiệc họp mặt được tổ chức hàng tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, cơ hội thăng tiến cao.
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết, các lịch nghỉ khác theo quy định công ty và theo quy định của luật.
Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm, teambuilding, các giải thi đấu thể thao, hoạt động văn nghệ văn hóa thể dục thể thao khác.
Thưởng tháng 13 theo quy định chính sách cty, thưởng KPI vượt trội, tháng, quý, 06 tháng và Năm. Đào tạo phát triển chuyên sâu nhân sự nòng cốt Group.
Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của Luật Lao Động hiện hành.
Thường xuyên có những buổi huấn luyện nội bộ nhiều chủ đề chuyên môn và buổi tiệc họp mặt được tổ chức hàng tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI