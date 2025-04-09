Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lên BCTC, sổ sách trên phần mềm

Giao dịch với ngân hàng, Lập và lưu trữ chứng từ đi kèm hồ sơ thanh toán.

Xuất hóa đơn đầu ra

Báo cáo quỹ, thu chi

Thực hiện kê khai thuế các loại đúng hạn

Thực hiện lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán

Đề xuất cải tiến trong công việc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực, theo sự cống hiến & đãi ngộ hấp dẫn

Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết, các lịch nghỉ khác theo quy định công ty và theo quy định của luật.

Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm, teambuilding, các giải thi đấu thể thao, hoạt động văn nghệ văn hóa thể dục thể thao khác.

Thưởng tháng 13 theo quy định chính sách cty, thưởng KPI vượt trội, tháng, quý, 06 tháng và Năm. Đào tạo phát triển chuyên sâu nhân sự nòng cốt Group.

Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của Luật Lao Động hiện hành.

Thường xuyên có những buổi huấn luyện nội bộ nhiều chủ đề chuyên môn và buổi tiệc họp mặt được tổ chức hàng tháng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL

