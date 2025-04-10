Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MASTER GYM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 159A Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình của công ty.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thu thập, kiểm tra và xử lý thông tin kế toán.

Cập nhật, lưu trữ và quản lý chứng từ kế toán một cách chính xác và khoa học.

Lập báo cáo kế toán định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán nội bộ.

Tham gia vào các công việc khác liên quan đến kế toán nội bộ theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

2 năm kinh nghiệm.

Có kiến thức cơ bản về các quy định kế toán hiện hành.

Thành thạo phần mềm kế toán (nếu có).

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập.

Khả năng làm việc nhóm tốt và giao tiếp hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH MASTER GYM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MASTER GYM

