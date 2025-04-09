Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PLT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 64 Vũ Tông Phan An Phú Q2, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Theo dõi, kiểm soát, thực hiện các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày kịp thời

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ đề nghị thanh toán

Theo dõi công nợ và làm UNC thanh toán cho nhà cung cấp

Kiểm tra, Kiểm soát công nợ của các công trình và quyết toán công trình

Theo dõi và trích khấu hao TSCĐ

Giao dịch ngân hàng

Theo dõi xuất nhập tồn

Báo cáo thuế GTGT hàng tháng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính nữ , trên 1 năm kinh nghiệm

Ưu tiên phầm mềm Misa

Siêng chịu khó, học hỏi và hoàn thành công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PLT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10-15tr ( thỏa thuận cụ thể trong quá trình phỏng vấn)

Được thưởng lương thứ 13-14

Được tham gia BHXH theo quy định

ĐƯợc tham gia du lịch hàng năm

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PLT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin