Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PLT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PLT
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 64 Vũ Tông Phan An Phú Q2, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Theo dõi, kiểm soát, thực hiện các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày kịp thời
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ đề nghị thanh toán
Theo dõi công nợ và làm UNC thanh toán cho nhà cung cấp
Kiểm tra, Kiểm soát công nợ của các công trình và quyết toán công trình
Theo dõi và trích khấu hao TSCĐ
Giao dịch ngân hàng
Theo dõi xuất nhập tồn
Báo cáo thuế GTGT hàng tháng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính nữ , trên 1 năm kinh nghiệm
Ưu tiên phầm mềm Misa
Siêng chịu khó, học hỏi và hoàn thành công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PLT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10-15tr ( thỏa thuận cụ thể trong quá trình phỏng vấn)
Được thưởng lương thứ 13-14
Được tham gia BHXH theo quy định
ĐƯợc tham gia du lịch hàng năm
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PLT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
